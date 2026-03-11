Οκτώ πλωτά «υπερόπλα» θωρακίζουν την αντιαεροπορική άμυνα της Κύπρου

Οι ελληνικές φρεγάτες «Ψάρα» (αριστερά) και «Κίμων» πλέουν στα ανοικτά των ακτών της Λεμεσού, Κύπρος, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026.

Η Μεγαλόνησος έχει μετατραπεί σε φρούριο, καθώς είναι πλήρως θωρακισμένη από οκτώ πλωτά «υπερόπλα», έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σημειώθηκε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι κατά τις πρώτες ημέρες των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Το Dragon, το αντιτορπιλικό των Βρετανών, απέπλευσε από το Πόρτσμουθ για την Κύπρο το απόγευμα της Τρίτης (10/03). Θα βρίσκεται ανοιχτά της Μεγαλονήσου σε περίπου 5 μέρες και θα ενισχύσει κι εκείνο την αεράμυνα του νησιού που πραγματικά έχει θωρακιστεί με ότι καλύτερο διαθέτει η Ελλάδα και η Ευρώπη.

Τα πλοία που προστατεύουν την Κύπρο

Στα ανοιχτά της Κύπρου βρίσκονται:

Οι ελληνικές Φρεγάτες Κίμων - το αντιαεροπορικό του σύστημα μπορεί να παρακολουθήσει 800 στόχους παράλληλα, ακόμα και σε απόσταση 500χλμ - και η φρεγάτα Ψαρά που χωρίς χρήση πυρών μπορεί να καθηλώσει drone.

Επίσης εκεί βρίσκεται και η φρεγάτα των Γάλλων Languedoc με τα προηγμένα ραντάρ της.

Στο λιμάνι της Λεμεσού βρίσκεται η γερμανική φρεγάτα Westfalen, η οποία λειτουργεί κυρίως για υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Προς την Κύπρο πλέει η ναυαρχίδα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, το αεροπλανοφορό Ντε Γκόλ, αυτήν την ώρα βρίσκεται στα ανοιχτά του Καστελόριζου και το συνοδεύουν πλοία υποστήριξης:

Ο «Κολόμβος» των Ισπανών, η «Federico Martinengo» των Ιταλών και η φρεγάτα των Ολλανδών «Evertsen».

