Η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που έφερε νέα εσωστρέφεια λίγο πριν το συνέδριο

Βολές πανταχόθεν δέχεται η πρωτοβουλία για την επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, η οποία εκτός από τις δύο σοβαρές γκάφες της, φαίνεται πως προκαλεί και βαθύτερες πολιτικές αναταράξεις εντός του κόμματος, λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

Αν και οι πρώτες αντιδράσεις όταν ανακοινώθηκε η αρχική ομάδα των συμμετεχόντων κινούνταν από την ουδετερότητα μέχρι τον ενθουσιασμό, η δεύτερη «φουρνιά» ονομάτων που θα μετέχουν στην Επιτροπή, φαίνεται πως προκάλεσε περισσότερη απογοήτευση, παρά ελπίδα για πανστρατιά συσπείρωσης ενόψει συνεδρίου και εκλογών.

Ο λόγος της απογοήτευσης που προκλήθηκε ήταν ότι η πλειοψηφία των προσώπων που συγκαταλέγονται δεν είναι νέες προσθήκες στο ΠΑΣΟΚ από άτομα που αναγνώρισαν την πολιτική του παρέμβαση και το κυβερνητικό του πρόγραμμα, αλλά στη συντριπτική τους πλειοψηφία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που κατά τη διάρκεια των «πέτρινων χρόνων» της κρίσης είχαν απομακρυνθεί. Μάλιστα σε πολλά από αυτά τα στελέχη χρεώνουν και πολεμική κατά του ΠΑΣΟΚ κατά τα χρόνια εκείνα. Σε αυτή την κατηγορία για παράδειγμα συγκαταλέγεται ο πρώην πρύτανης και πρώην υφ. Παιδείας Θοεδόσης Πελεγρίνης, αλλά και πρόσωπα όπως η Νίνα Κασιμάτη και ο Θάνος Μωραΐτης που επίσης ακούγεται ότι σχεδιάζουν την επάνοδό τους στη Χαριλάου Τρικούπη.

Παράλληλα, σε μεγάλο βαθμό τα στελέχη που ασκούν κριτική, η οποία ειρήσθω εν παρόδω απευθύνεται εμμέσως και στον επικεφαλής της επιτροπής, Κώστα Σκανδαλίδη, το κάνουν και επειδή οι κατάλογοι των νέων προσθηκών στην επιτροπή διαμορφώνονται και ανακοινώνονται χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί στα κεντρικά στελέχη του κόμματος.

Την αρχή της σκληρής κριτικής πάντως την έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία σε μια λακωνική αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση αμφισβήτησε συνολικά την πολιτική αξία της συγκεκριμένης δομής, ρίχνοντας τα βέλη και προς τον Κώστα Σκανδαλίδη. «Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στην διαφωνία . Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αιχμές άφησε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε ότι το σημαντικό είναι να υπάρχουν «κανόνες, αρχές και αξίες. Με ποιους κανόνες, δηλαδή, δημιουργείται αυτή η περίφημη λίστα που ανακοινώνεται», εξηγώντας ότι κατά τη γνώμη του αυτοί οι κανόνες δεν υπαρχουν. «Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι —θέλω να ‘μαι δίκαιος— υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια μεγάλη πορεία που εμφανίζονται. Δεν μπορεί να είναι ένα τσουβάλι και να φαίνεται ότι αγοράζουμε από το «καλάθι». Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σημαντική η προσθήκη τους και είναι σημαντικό να γίνεται διεύρυνση. Αλλά για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε παρατράγουδα και δεν θα δημιουργεί φθορά, θα πρέπει να γίνεται με κανόνες γνωστούς, που θα είναι αποφασισμένοι και με βάση αυτούς να προχωράμε», ξεκαθάρισε ο κ. Δούκας ενώ χαρακτήρισε τη μέχρι στιγμής διαδικασία «φύρδην μίγδην».

Στην ήδη φορτισμένη πολιτική ατμόσφαιρα ήρθε να προστεθεί και η διπλή γκάφα της ανακοίνωσης δύο προσώπων που δεν είχαν καμία διάθεση να μετέχουν σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για τον μεγάλο λαϊκό συνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη και τον συγγραφέα Μιχάλη Πατεντάλη.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι και οι δύο θα είναι μέλη της Επιτροπής Διεύρυνσης, μόνο και μόνο για να διαψευστεί λίγες ώρες αργότερα με ιδιαίτερα αιχμηρές ανακοινώσεις των δύο.

Ο Βαγγέλης Κορακάκης, ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, ξεκαθάρισε ότι «είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας», ενώ εξήγησε ότι είχε απλώς συμφωνήσει να παίξει μουσική σε μια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ και όχι να ενταχθεί σε μια κομματική δομή του.

Η δεύτερη διάψευση ήρθε από... τη Γερμανία, όπου ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης με ένα αιχμηρό κείμενο δεν διέψευσε μόνο τη συμμετοχή του, αλλά ανέδειξε και την αβλεψία της Χαριλάου Τρικούπη αναφορικά με την ιδιότητά του. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του «έτσι, μια νύχτα ξαφνικά, βρίσκω το όνομά μου να φιγουράρει σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή που, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω καν τι και πώς συντονίζει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά παρουσιάζομαι και ως πρόεδρος των Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας. Η αλήθεια είναι πως έχω έναν φίλο ζωγράφο, τον Γλαύκο Κουμίδη από την Κύπρο, αλλά απ’ όσο γνωρίζω αυτό δεν σε κάνει αυτομάτως Ελληνοκύπριο. Η αλήθεια είναι επίσης πως είμαι συγγραφέας, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας και, από το 2026, μέλος του Συμβουλίου Πολιτισμού και Λογοτεχνίας στην πόλη του Ντίσελντορφ».

Όπως εξηγεί, «η συμμετοχή μου σε διάφορες συζητήσεις προοδευτικών κομμάτων για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πράξη, δεν με καθιστούν αυτομάτως μέλος κάποιας συντονιστικής οργάνωσης».

Η αντιπαράθεση έρχεται λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη του κρίσιμου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που δείχνει ότι η ηγεσία του κόμματος αναμένεται να δεχτεί έντονη κριτική. Ο τρόπος που ασκείται η κριτική στο συγκεκριμένο ζήτημα άλλωστε, είναι ενδεικτικός της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όμως, όπως έχει φανεί σε πολλές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα, οι τομείς στους οποίους θα ασκηθεί κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη δεν θα περιοριστεί στο θέμα της Επιτροπής Διεύρυνσης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι τα πρόσωπα που μετέχουν στην επιτροπή θα μπορούν να λάβουν μέρος και στο Συνέδριο ως σύνεδροι.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη η Επιτροπή θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη και αναμένεται να δώσει τις δικές του απαντήσεις στις επικρίσεις που δέχεται για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.