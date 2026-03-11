Αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν: «Θα αντιμετωπίζουμε τους διαδηλωτές σαν εχθρούς»

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν, Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, προειδοποίησε τους Ιρανούς στην κρατική τηλεόραση ότι όποιος βγει στους δρόμους «κατόπιν αιτήματος του εχθρού» θα «αντιμετωπιστεί ως εχθρός, όχι ως διαδηλωτής».

«Θα τους κάνουμε ό,τι κάνουμε στους εχθρούς. Θα τους φερθούμε όπως φερόμαστε στους εχθρούς. Όλοι οι άντρες μας έχουν τα δάχτυλά τους στη σκανδάλη και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την επανάστασή τους, να υποστηρίξουν τον λαό τους και την πατρίδα τους»

Ο Ραντάν δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται στους δρόμους «μέρα και νύχτα». Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν καλέσει τους Ιρανούς να βγουν στους δρόμους και να ανατρέψουν το καθεστώς τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Ιράν έχει καταπολεμήσει βάναυσα τους διαδηλωτές που συμμετείχαν σε ένα κύμα διαδηλώσεων κατά του κατεστημένου από το τέλος Δεκεμβρίου. Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists ανακοίνωσε ότι επιβεβαίωσε τη δολοφονία τουλάχιστον 7.000 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ατόμων που δεν συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

