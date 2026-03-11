Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με δύο νεαρούς τραυματίες - Διασωληνομένος ο ένας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) στο ανατολικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, στην οδό Γεωργικής Σχολής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου που κινούνταν στο ρεύμα προς Περαία έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε κολόνα φωτισμού, η οποία ξηλώθηκε από τη σύγκρουση, χωρίς όμως να σταματήσει η πορεία του οχήματος.

Το όχημα συνέχισε να κινείται ανεξέλεγκτα, σύρθηκε για αρκετά μέτρα, χτύπησε και δεύτερη κολόνα και τελικά κατέληξε σε περίφραξη όπου και ακινητοποιήθηκε.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο νεαροί, περίπου 19 ετών. Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα και μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Ο ένας από τους δύο νεαρούς διασωληνώθηκε, ενώ ο δεύτερος τραυματίας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.