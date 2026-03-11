Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί ευρωπαϊκή κούπα στο βόλεϊ γυναικών - Η ώρα και το κανάλι του πρώτου τελικού

Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του τμήματος διεκδικεί η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, στους τελικούς του Challenge Cup με αντίπαλο την ιταλική Βαλεφόλια.

Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί ευρωπαϊκή κούπα στο βόλεϊ γυναικών - Η ώρα και το κανάλι του πρώτου τελικού
Ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλεφόλια διεξάγεται σήμερα (11/3, 21:00) στο Πέζαρο, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 18 Μαρτίου (19:00), στη Γλυφάδα.

Οι «πράσινες» ελπίζουν ότι η τρίτη φορά θα είναι και... φαρμακερή, καθώς στις δύο προηγούμενες συμμετοχές τους σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ηττήθηκαν από άλλες ιταλικές ομάδες: το 2000 στο -τότε- Κύπελλο Κυπελλούχων από την Περούτζια και το 2009 στο Challenge Cup από την Μοντεσκιάβο Τζέζι.

Στην επίσημη συνέντευξη Τύπου πριν τον πρώτο τελικό, όπου ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι, δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το πώς εξελίσσεται η σεζόν. Δυστυχώς κάναμε λάθος σε έναν αγώνα, αυτόν που για λίγο θα μας έδινε την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά αυτά συμβαίνουν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να παραπονεθώ για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Και για εμάς η πρόκριση σε αυτόν τον τελικό ήταν ένας πολύ σημαντικός στόχος και όχι εύκολος να επιτευχθεί. Τα καταφέραμε και είμαστε σίγουρα πάρα πολύ ικανοποιημένοι».

Η αρχηγός των «πρασίνων», Πένυ Ρόγκα, υπογράμμισε: «Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω ότι όλες οι συμπαίκτριές μου είναι ενθουσιασμένες για αυτόν τον αγώνα. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Για τον σύλλογο είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι η τρίτη φορά που βρίσκεται σε έναν τελικό, όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε κατακτήσει κάποιο τρόπαιο. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να πετύχει το αποτέλεσμα».

Από πλευράς Βαλεφόλια, ο προπονητής Αντρέα Πιστόλα είπε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί είχαμε θέσει ως έναν από τους βασικούς στόχους αυτής της σεζόν να παρουσιαστούμε καλά στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι φτάσαμε μέχρι την τελική φάση μάς δίνει μεγάλη ικανοποίηση και, ταυτόχρονα, ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε κάτι σημαντικό. Είμαι επίσης ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συναντήσω τον Αλεσάντρο (σ.σ. Κιαπίνι) σε αυτόν τον αγώνα, γιατί είχαμε ξεκινήσει την πορεία μας μαζί πριν από πολλά χρόνια, στη Serie B, στις αρχές της δεκαετίας του 2000».

Η Σόνια Κάντι, αρχηγός της ιταλικής ομάδας, ανέφερε: «Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη για αυτό το επίτευγμα που καταφέραμε. Όλα ξεκίνησαν από πέρυσι, με την πρόκριση που κερδίσαμε μέσα στο γήπεδο για αυτή τη διοργάνωση και μέσα από όλα τα στάδια αυτής της σεζόν καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτόν τον τελικό. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι ο πρώτος τελικός για αυτόν τον σύλλογο. Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε μεγάλη πρόοδος, δουλέψαμε πολύ και σιγά-σιγά καταφέραμε να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Σίγουρα είμαστε πολύ ενθουσιασμένες που θα το διεκδικήσουμε και θα δώσουμε ό,τι έχουμε, όπως κάναμε μέχρι τώρα. Πρόκειται για έναν αγώνα με ιδιαίτερη σημασία και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα πάντα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε αήττητος ως τον τελικό, αποκλείοντας κατά σειρά την ελβετική Ντούντινγκεν (3-0, 3-0), την πορτογαλική Μπράγκα (3-0, 3-0), τον Ερυθρό Αστέρα από τη Σερβία (3-0, 3-1) και στον «εμφύλιο» ημιτελικό τον Πανιώνιο (3-1, 3-2).

Από την πλευρά της, η Βαλεφόλια ξεκίνησε την ευρωπαϊκή πορεία της απέναντι στην ΑΕΚ, την οποία κατάφερε να αποκλείσει οριακά, αφού πρώτα ηττήθηκε 3-1 στην Αθήνα, αλλά νίκησε με το ίδιο σκορ στο Πέζαρο και επικράτησε 15-7 στο «χρυσό» σετ. Από κει και μετά, η ιταλική ομάδα προχώρησε θριαμβευτικά, αποκλείοντας κατά σειρά τη Φάτουμ από την Ουγγαρία (3-0, 3-0), την Εμάλσα Γκραν Κανάρια από την Ισπανία (3-0, 3-1) και την Καποσβάρι από την Ουγγαρία (3-2, 3-0).

Η ώρα και το κανάλι

Ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλεφόλια για το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του CEV Challenge Cup θα μεταδοθεί ζωντανά την Τετάρτη 11 Μαρτίου από το κανάλι της Cosmote Sport 7HD, στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

