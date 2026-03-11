Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές από φέτος - Τι να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Οι αλλαγές εφαρμόζονται αναδρομικά για εισοδήματα του 2025 (δηλώσεις 2026)

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές από φέτος - Τι να προσέξουν οι φορολογούμενοι
Αλλαγές θα δουν οι φορολογούμενοι αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις για το 2026.

Η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, δίνοντας το σύνθημα για μια περίοδο τεσσάρων μηνών (έως τις 15 Ιουλίου), κατά την οποία τα νοικοκυριά θα κληθούν να αποτυπώσουν την οικονομική τους εικόνα για το έτος 2025.

Το 2026 φέρνει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση συντελεστών εισοδήματος, νέες κλίμακες ανάλογα με τα τέκνα και σημαντική μείωση τεκμηρίων διαβίωσης.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται αναδρομικά για εισοδήματα του 2025 (δηλώσεις 2026), με ετήσιο όφελος για εκατομμύρια φορολογούμενους, ιδιοκτήτες ακινήτων και ελεύθερους επαγγελματίες.

Βασικές Αλλαγές στη Φορολογία 2026

  • Νέα Φορολογική Κλίμακα & Μειώσεις: Μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στους συντελεστές (πλην του 9% που παραμένει εισαγωγικός).
  • Οικογενειακά Κίνητρα: Μεγάλη μείωση φόρου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για παράδειγμα, εισόδημα 10.000-20.000€ φορολογείται με 18% (1 παιδί), 16% (2 παιδιά), 9% (3 παιδιά) ή 0% (4 παιδιά).
  • Νέοι έως 25 ετών: Μηδενικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
  • Τεκμήρια Διαβίωσης: Μείωση 30%-35% στα τεκμήρια για κατοικίες και οχήματα (βάσει ρύπων για οχήματα μετά το 2010).
  • Εξαρτώμενα Τέκνα: Εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.
  • Ενοίκια: Νέος, χαμηλότερος, ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000-24.000 ευρώ.
  • Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Μείωση 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για όσους διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Το στοίχημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων

Η μεγάλη καινοτομία για φέτος αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι θα δουν τις δηλώσεις τους πλήρως προσυμπληρωμένες. Εφόσον οι φορολογούμενοι αυτοί δεν προχωρήσουν σε καμία αλλαγή ή προσθήκη, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από το σύστημα στις 27 Απριλίου. Παρά την ευκολία αυτή, οι ειδικοί συστήνουν προσεκτικό έλεγχο, καθώς πιθανά λάθη στα στοιχεία των φορέων (τράπεζες, εργοδότες) μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη εκκαθάριση.

Κίνητρα για πρόωρη πληρωμή: Κλιμακωτές εκπτώσεις έως 4%

Για πρώτη φορά, το υπουργείο Οικονομικών εφαρμόζει ένα σύστημα κλιμακωτών εκπτώσεων για όσους επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως τις 31 Ιουλίου, επιβραβεύοντας τη συνέπεια και την ταχύτητα:

  • Έκπτωση 4%: Για όσους υποβάλουν τη δήλωση και πληρώσουν το σύνολο του φόρου έως τις 30 Απριλίου.

  • Έκπτωση 3%: Για υποβολή και εξόφληση έως τις 15 Ιουνίου.

  • Έκπτωση 2%: Για όσους εξαντλήσουν το περιθώριο έως τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου.

Για όσους επιλέξουν τη σταδιακή εξόφληση, ο φόρος θα καταβληθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να είναι προγραμματισμένη για το τέλος Φεβρουαρίου του 2027.

