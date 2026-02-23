Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει η πλατφόρμα στις 16 Μαρτίου - Πώς θα πάρετε την έκπτωση

Ανοίγει στις 16 Μαρτίου η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ενώ φέτος εκτιμάται πως οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις μπορεί να ανέλθουν στο 1,5 εκατομμύριο.

Οι προυμπληρωμένες δηλώσεις διευκολύνουν σημαντικά τους φορολογούμενους, ωστόσο μερικά στοιχεία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, για να αποφευχθούν λάθη.

Αν διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, οι φορολογούμενοι θα πρέπει είτε να απευθυνθούν στους φορείς για τις διορθώσεις είτε να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Αν δεν εντοπιστούν ανακρίβειες οι παραλήψεις μπορούν να πατήσουν το κουμπί της υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν αποσταλεί από τον φορολογούμενο, θα το κάνει η ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Τα στοιχεία που πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου

Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» για αυτό και αν εντοπιστούν λάθη ο φορολογούμενος θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ.

Ηλεκτρονικές δαπάνες

Απαιτείται να επιβεβαιωθεί ότι καλύπτεται με τις δαπάνες αυτές το απαιτούμενο όριο 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Και αυτό γιατί, στην περίπτωση που οι ηλεκτρονικές δαπάνες είναι χαμηλότερες του ορίου αυτού στη διαφορά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%. Ο κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, όπως συναλλαγές μέσω POS, e-banking ή καρτών.

Τεκμήρια διαβίωσης

Σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα προηγούμενων ετών, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Προστατευόμενα τέκνα

Η σωστή δήλωσή τους μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διορθώσεις στη φορολογική δήλωση με την υποβολή τροποποιητικής έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Πώςς θα πάρετε την έκπτωση

Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τους 1,4 εκατομμύρια πολίτες που έσπευσαν να τακτοποιήσουν σε μία δόση τις υποχρεώσεις τους:

Περισσότεροι από τους μισούς -περίπου 750.000- υπέβαλαν εγκαίρως τη δήλωσή τους και εξασφάλισαν έκπτωση 4% επί φόρων 1,3 δισ. ευρώ.

410.000 φορολογούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την έκπτωση 3% για φόρους 480 εκατ. ευρώ.

260.000 φορολογούμενοι πέτυχαν έκπτωση 2% για φόρο 390 εκατ. ευρώ.

