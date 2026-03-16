Τραμπ: Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό μέλλον» αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει «πολύ κακό μέλλον» εάν οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνδράμουν στις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ασκώντας πίεση κυρίως προς τις ευρωπαϊκές χώρες να στηρίξουν την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι «απολύτως λογικό» να συμβάλουν στην προστασία της ναυσιπλοΐας χώρες που επωφελούνται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο που διέρχεται από τον Περσικό Κόλπο.

«Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση ή αν η απάντηση είναι αρνητική, πιστεύω ότι αυτό θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ κάλεσε συμμάχους, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, να συμμετάσχουν σε μια «ομαδική προσπάθεια» για τη διασφάλιση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Όπως είπε, οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να συμβάλουν με ναρκαλιευτικά πλοία ή άλλες στρατιωτικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση απειλών από ιρανικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο, όπως θαλάσσιες νάρκες ή επιθέσεις με drones.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένει και από την Κίνα να συμβάλει στην προσπάθεια επαναλειτουργίας της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να αναβληθεί η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση πριν από την επίσκεψή του στο Πεκίνο.