Ιστορικός καύσωνας: Καίγεται η Ευρώπη, 12 νεκροί - Αναζητούν δροσιά σε σιντριβάνια και λίμνες

Ο «Θερμικός Θόλος» έχει μετατρέψει σε καμίνι τη Δυτική Ευρώπη, που βλέπει τα ρεκόρ ζέστης να σπάνε το ένα μετά το άλλο

Δέσποινα Σοφιανίδου

Italy

  • Η Δυτική Ευρώπη βιώνει ιστορικό καύσωνα με 12 νεκρούς, κυρίως από πνιγμούς και θερμοπληξία.
  • Στο Ηνωμένο Βασίλειο σπάστηκαν ρεκόρ θερμοκρασίας με 35,1 °C στο Λονδίνο και εκδόθηκε πορτοκαλί συναγερμός λόγω κινδύνου για ευάλωτες ομάδες.
  • Στη Γαλλία καταγράφηκαν 7 θάνατοι και εξετάζεται η αναστολή αθλητικών διοργανώσεων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και κινδύνων σε παραλίες.
  • Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία κατέγραψαν επίσης ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο, με συναγερμούς και καύσωνα που αναμένεται να διαρκέσει έως την Πέμπτη.
  • Στη Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο και Βαλκάνια σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες και εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για περιορισμούς και κίνδυνο πυρκαγιάς.
Ιστορικά ρεκόρ καταγράφουν για μήνα Μάιο οι θερμοκρασίες, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και σε τμήμα του νότου της ηπείρου. Ο καύσωνας, συνέπεια του «θερμικού θόλου» έχει ήδη προκαλέσει 12 θανάτους, καθώς έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνες, ενώ άλλοι ήταν θύματα στη διάρκεια αθλητικών αγώνων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο σπάει το δικό του ρεκόρ για δύο συνεχόμενες ημέρες

Το θερμόμετρο στους κήπους του Kew, στο Λονδίνο, έδειξε 35,1 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, ξεπερνώντας το μέγιστο των 34,8 °C που είχε καταγραφεί μόλις 24 ώρες νωρίτερα στο ίδιο σημείο. Και οι δύο μετρήσεις καταρρίπτουν το ιστορικό ρεκόρ των 32,8 °C που είχε σημειωθεί το 1922 —και ισοφαρίστηκε το 1944—, όπως επιβεβαίωσε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

Η νύχτα της Δευτέρας ήταν επίσης «τροπική», ο τεχνικός όρος για εκείνες κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 °C, ένα ασυνήθιστο φαινόμενο στις βρετανικές νήσους.

Η Βρετανία μετράει τουλάχιστον 5 νεκρούς, 4 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνες και ταμιευτήρες, ενώ ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του στη θάλασσα.

Οι υγειονομικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό για μεγάλο μέρος της επικράτειας έως την Πέμπτη, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτες ομάδες. Σημειώνεται πως στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα περισσότερα σπίτια, σχολεία και γραφεία δεν διαθέτουν κλιματισμό. Τα τρένα από το σταθμό Waterloo υπέστησαν διακοπές, ενώ στο Εδιμβούργο οι πυροσβέστες καταπολέμησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μια πυρκαγιά σε χορτολιβαδικές εκτάσεις στο Arthur’s Seat, τον ηφαιστειακό λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη.

Γαλλία: 7 νεκροί και αθλητικές διοργανώσεις σε κίνδυνο

Στη Γαλλία, τουλάχιστον επτά θάνατοι συνδέονται με τη ζέστη: Πέντε πνίγηκαν και άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων, με αποτέλεσμα να εξετάζεται το ενδεχόμενο αναστολής των αγώνων.

Η Météo-France κατέγραψε τη Δευτέρα εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο, με 36 °C στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Οκτώ νομοί της δυτικής Γαλλίας παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό, κάτι πρωτόγνωρο για αυτόν τον μήνα. Ο πρωθυπουργός Sébastien Lecornu θα προεδρεύσει την Πέμπτη σε διυπουργική συνάντηση για να αξιολογήσει την ανταπόκριση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στις παραλίες του Ατλαντικού, όπου οι εποχιακοί ναυαγοσώστες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί —η επίσημη σεζόν δεν έχει ξεκινήσει—, τα ρεύματα της παλίρροιας προκάλεσαν δύο θύματα το Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Ζιρόντα. Η νομάρχης Σοφί Μπροκάς ζήτησε από τους λουόμενους «μέγιστη προσοχή».

Η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία σπάνε επίσης ρεκόρ

Στην Ισπανία, το θερμόμετρο θα κυμανθεί μεταξύ 37 και 39 βαθμών την Τρίτη στο νότιο και δυτικό τμήμα της χερσονήσου, με τη Σεβίλλη να φτάνει τους 38 °C το Σαββατοκύριακο. Η Aemet προβλέπει ότι οι πιο ακραίες τιμές θα καταγραφούν μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής, με πιθανές μέγιστες θερμοκρασίες 40 βαθμών. Το Σανταντέρ, στο βορρά, σημείωσε 37,1 °C, ιστορικό ρεκόρ για τον Μάιο στην πόλη. Η Κανταβρία ενεργοποίησε κόκκινο συναγερμό.

Η Ιρλανδία κατέγραψε την Τρίτη 29,7 °C στην πόλη Κάρλοου, νέο ρεκόρ για τον Μάιο στη χώρα. Στο Δουβλίνο, κάτοικοι και τουρίστες συνέρρευσαν στις πισίνες του λιμανιού του Νταν Λάογκαιρ και στο παραδοσιακό σημείο κολύμβησης του Φόρτι Φουτ στο Σάντικοβ.

Στην Πορτογαλία, επτά περιφέρειες του κέντρου και του νότου βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 38 °C και μέγιστο κίνδυνο πυρκαγιάς σε μια δεκάδα περιοχών του νότου.

Από το Βερολίνο στα Βαλκάνια

Αν και η Γερμανία παρέμεινε στα όρια του θερμικού θόλου, το Βερολίνο κατέγραψε περίπου 30 °C και οι κάτοικοί του αναζήτησαν δροσιά στη λίμνη Βάνζεε.

Στην Ιταλία, οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ 31 και 34 °C, με προειδοποιήσεις για καύσωνα και περιορισμούς στην εργασία σε εξωτερικούς χώρους σε διάφορες περιοχές. Για τα μέσα της εβδομάδας αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 35 °C στην πεδιάδα του Πάδανο.

Το Βέλγιο ξεπέρασε την Τρίτη το ρεκόρ για τις 26 Μαΐου, με 29,8 °C.

Στα Βαλκάνια, η Αλβανία άγγιξε το ιστορικό της υψηλό για τον Μάιο με 36 °C, η Σερβία εξέδωσε την πρώτη κίτρινη προειδοποίηση της χρονιάς και η Κροατία έφτασε τους 35 °C.

Το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη στις περισσότερες από τις πληγείσες χώρες.

