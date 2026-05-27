Σέρρες: Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι

Δραματική τροπή παίρνει η αδιανόητη τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε χωρίο των Σερρών, όπου ένα αγόρι ηλικίας περίπου 10 ετών έχασε τη ζωή του

  • Ένα αγόρι περίπου 10 ετών βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Η μητέρα του 10χρονου συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.
  • Η Πυροσβεστική ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Το αρδευτικό κανάλι είναι περιφραγμένο με συρματοπλέγματα που συχνά κόβονται από πολίτες, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ηράκλειας.
  • Αντίστοιχο τραγικό περιστατικό είχε συμβεί πριν έξι χρόνια στο ίδιο σημείο με βρέφος που επίσης είχε βρεθεί νεκρό σε αρδευτικό κανάλι.
Δραματική τροπή παίρνει η αδιανόητη τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε χωρίο των Σερρών, όπου ένα αγόρι ηλικίας περίπου 10 ετών έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το thestival, το τραγικό περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί στον οικισμό της Ηράκλειας όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε λίγο πριν τις 12:00 για το συμβάν. Στελέχη της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τον 10χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών, Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ανέφερε πως «το σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία είναι περιφραγμένο εδώ με συρματοπλέγματα ύψους περίπου ενάμιση μέτρου. Ωστόσο, όπως είπε, αρκετές φορές πολίτες κόβουν το συρματόπλεγμα και περνούν μέσα στον χώρο για άγνωστο λόγο».

«Πριν από έξι χρόνια είχε γίνει αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο σημείο. Δυστυχώς κόβουν το συρματόπλεγμα και περνάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, εμφανώς συγκλονισμένος από το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της 19ης Ιουνίου 2020, στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας Σερρών, ένα βρέφος περίπου ενός έτους εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες μέσα σε αρδευτικό κανάλι, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι όπου διέμενε, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

