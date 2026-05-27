Σέρρες: «Είναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει», λέει ο δήμαρχος για την τραγωδία με το 10χρονο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ηράκλεια Σερρών, όπου ένα 10χρονο αγόρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι Αρχές.

Το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο κανάλι χωρίς τις αισθήσεις του και ανασύρθηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του άτυχου 10χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Ηράκλειας Σερρών, Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ανέφερε πως «το σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία είναι περιφραγμένο εδώ με συρματοπλέγματα ύψους περίπου ενάμιση μέτρου. Ωστόσο, όπως είπε, αρκετές φορές πολίτες κόβουν το συρματόπλεγμα και περνούν μέσα στον χώρο για άγνωστο λόγο».

«Πριν από έξι χρόνια είχε γίνει αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο σημείο. Δυστυχώς κόβουν το συρματόπλεγμα και περνάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, εμφανώς συγκλονισμένος από το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της 19ης Ιουνίου 2020, στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας Σερρών, ένα βρέφος περίπου ενός έτους εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες μέσα σε αρδευτικό κανάλι, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι όπου διέμενε, και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας, που διενεργούσε την προανάκριση, παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε βάρος δύο συγγενικών προσώπων του βρέφους και μίας ανήλικης, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας, το οποίο εξετάζει όλα τα δεδομένα γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας.

