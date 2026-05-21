Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση αναζητά αίμα στην αρένα

Σε συναισθηματικά φορτισμένο τόνο ήταν η ομιλία της Φωτεινής Αραμπατζή, στη συζήτηση επί της πρότασης για προανακριτική επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ, στη Βουλή.

Η κ. Αραμπατζή, σημείωσε πως «ήμουν σίγουρη από την πρώτη στιγμή για την αθωότητά μου για αυτό και έθεσα τον εαυτό μου στην διάθεση της Βουλής και της εξεταστικής, καθώς δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Η απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δε συντρέχει ένδειξη έστω και αποχρώσα με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμία σκιά πάνω από το όνομα μου. Συντάσσομαι με την θέση αυτή θεωρώντας ότι οι συνταγματικοί θεσμοί ούτε εργαλειοποιούνται ούτε ευτελίζονται για χάρη των κομματικών σκοπιμοτήτων».

«Σήμερα η Βουλή μου δίνει για πρώτη φορά το λόγο να μιλήσω για εμένα. Η φωτογραφία και το όνομά μου ενεπλάκησαν σε πολλά ΜΜΕ από τις 2 Νοεμβρίου του 2025. Τι θα μπορούσα να κάνω χωρίς κατηγορητήριο και χωρίς κατηγορία; Επί πέντε μήνες διασυρόμουν, όχι για τη δικογραφία, αλλά για ό,τι βάλει ο νους του καθενός. Διασύρθηκα χωρίς κανένα σεβασμό στα ατομικά μου δικαιώματα και τη δημοκρατία», συνέχισε.

Η κ. Αραμπατζή σημείωσε πως «δε στήνουμε προκαταρκτικές για να ψάξουμε, αλλά όταν υπάρχουν έστω και αποχρώσες ενδείξεις. Κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε τον ίδιο τον κοινοβουλευτισμό. Τι σημαίνει να είσαι βουλευτής και ιδίως της περιφέρειας. Μιλάμε με τον αγρότη, με τη γιαγιά στον δρόμο. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Μεταφέρουμε προσωπικά αιτήματα στη δημόσια σφαίρα».

«Αν ήθελα να εμποδιστεί ο έλεγχος δε θα είχα πρωτοστατήσει στον μεγαλύτερο ελεγκτικό μηχανισμό για τις ελληνοποιήσεις, με υπουργό τον Μάκη Βορίδη. Δε θα ήμουν εγώ που θα έστελνα κλιμάκια για έλεγχο στον Προμαχώνα, στη δική μου περιφέρεια, στις δικές μου Σέρρες», τόνισε και συνέχισε:

«Επί των ημερών μου η αρμόδια επιτροπή συνεδρίασε ύστερα από 9 χρόνια και επέβαλε πρόστιμα. Αναγνωρίζω ότι η αντιπολίτευση έχει υποχρέωση να ελέγχει την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση αναζητά αίμα στην αρένα, στόχος είναι η πολιτική εξόντωση του αντιπάλου».

«Κρίνεται σήμερα αν η πολιτική θα λειτουργεί με κανόνες δικαίου. Σας ζητώ να διαβάσετε τη δικογραφία που αποδεικνύει την αθωότητά μου. Θα καταλήξετε στην απόρριψη της πρότασης. Κανένας διασυρμός δε θα με σταματήσει από το να επιτελέσω το έργο μου», υπογράμμισε.