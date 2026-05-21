«Δανεικά» πρόβατα και επιδοτήσεις στην Κρήτη: Το σχέδιο που στήθηκε πριν τον έλεγχο

Κατερίνα Ρίστα

  • Ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη φέρεται να δήλωνε επί χρόνια μεγαλύτερο αριθμό ζώων για να λάβει κρατικές επιδοτήσεις.
  • Πριν από επικείμενο έλεγχο, οργανώθηκε μεταφορά ζώων από άλλες μονάδες για να εμφανιστεί τεχνητά αυξημένο το κοπάδι.
  • Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ενώτια με διαφορετικούς κωδικούς εκτροφής για να φαίνεται ότι τα ζώα ανήκαν στην επιθεωρούμενη μονάδα.
  • Ο κρίσιμος έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε λόγω καθυστέρησης υπευθύνου, με αποτέλεσμα την ακύρωση της διαδικασίας.
  • Οι Αρχές διερευνούν αν η ματαίωση του ελέγχου σχετίζεται με προσπάθεια συγκάλυψης και εξετάζουν παράνομες επιδοτήσεις και γνησιότητα δηλώσεων στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα.
Επιχείρηση τελευταίας στιγμής για να “φουσκώσει” κοπάδι πριν από έλεγχο επιχείρησε ένας από τους συλληφθέντες για τη νέα εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κτηνοτρόφος, κατηγορούμενος για την εγκληματική οργάνωση με τα όπλα και τα ναρκωτικά, φέρεται να δήλωνε επί χρόνια πολύ μεγαλύτερο αριθμό ζώων από αυτόν που πραγματικά διέθετε, με στόχο τη λήψη κρατικών ενισχύσεων.

Όταν ενημερώθηκε για επικείμενο έλεγχο από συνεργείο αρμόδιου Οργανισμού, στήθηκε μια συντονισμένη επιχείρηση μεταφοράς ζώων από άλλες μονάδες, ώστε να παρουσιαστεί μια εντελώς διαφορετική εικόνα στους ελεγκτές.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας επιστρατεύτηκαν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να παραχώρησαν προσωρινά ζώα για να αυξηθεί τεχνητά ο αριθμός του κοπαδιού που θα εμφανιζόταν στον έλεγχο.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ειδικά ενώτια με διαφορετικούς κωδικούς εκτροφής, ώστε τα μεταφερόμενα ζώα να φαίνονται ως δηλωμένα στην επίμαχη μονάδα.

Ο κρίσιμος έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε

Παρά την κινητοποίηση και τις... προετοιμασίες, ο κρίσιμος έλεγχος τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε καθυστέρηση στην προσέλευση του υπευθύνου στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης με τους ελεγκτές, με αποτέλεσμα το συνεργείο να αποχωρήσει και η διαδικασία να ακυρωθεί.

Το γεγονός αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από τις Αρχές, καθώς εξετάζεται αν η ματαίωση του ελέγχου συνδέεται με την προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών δεδομένων της εκτροφής.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ερευνών για παράνομες επιδοτήσεις στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου αλλά και τις διασταυρώσεις στοιχείων, τις μετακινήσεις ζώων και τη γνησιότητα των δηλωμένων εκτροφών.

