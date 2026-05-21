Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΔ Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο και τις χαμηλές πιέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την ανατολική Μεσόγειο, εξακολουθεί να προκαλεί ΒΔ ανέμους στην περιοχή μας με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Δωδεκάνησα).

Κατά τα άλλα, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος στο προσωπικό του ιστολόγιο, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη) οι ψυχρές αέριες μάζες που λιμνάζουν στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα πάνω από τη χώρα ευνοούν την απογευματινή αστάθεια, με αποτέλεσμα την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων. Τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 28 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο (22 & 23/5), ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Αναμφίβολα, το χαλάζι είναι επικίνδυνο για το σύνολο των καλλιεργειών, αλλά και οι βροχές του Μαΐου δεν είναι επιθυμητές για τις περισσότερες από αυτές. Κατανοώ απολύτως την αγωνία των αγροτών, αλλά ο τόπος χαρακτηρίζεται καταραμένος καθ΄ υπερβολήν!

Πόσοι τόποι υπάρχουν στα μέσα γεωγραφικά πλάτη που δεν βρέχει τον Μάη, δηλαδή που δεν είναι καταραμένοι; Η απογευματινή αστάθεια του τρέχοντα μήνα είναι βασική συνιστώσα του κλίματός μας και θέλουμε - δεν θέλουμε ζούμε με αυτή.

Τις ζημιές στις καλλιέργειες συχνά δεν μπορούμε να τις αποτρέψουμε. Όμως, μπορούμε να μην εκτιθέμεθα στον κίνδυνο των κεραυνών. Παρεμπιπτόντως, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες πάνω από την Αταλάντη από κεραυνό μάς θύμισε έναν ακόμα κίνδυνο από αυτούς.

Τέλος, ας έχουμε υπόψη μας ότι οι πολλές βροχές των επόμενων ημερών θα προκαλέσουν φυτική έκρηξη και όταν έρθουν η ανομβρία και η ζέστη, θα έχει συσσωρευτεί πολλή καύσιμη ύλη…