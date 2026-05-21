Τα δύο σενάρια για την περίεργη οσμή στην Αττική – Τι λένε ειδικοί επιστήμονες

Snapshot Δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση για την προέλευση της έντονης οσμής στην Αττική, παρά μόνο σενάρια και υποθέσεις.

Πιθανές αιτίες είναι επισκευή πλοίων ή καθαρισμός δεξαμενόπλοιου στον Σαρωνικό κόλπο, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη.

Οι αρχές μελετούν τις τροχιές των αέριων μαζών έως και έξι ώρες πριν την εμφάνιση της οσμής για να εντοπίσουν την πηγή της.

Η αποσύνθεση φυκών λόγω θαλάσσιας ρύπανσης μπορεί να προκαλεί έκλυση δύσοσμων αλλά μη τοξικών αερίων, σύμφωνα με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φυτιανό.

Η οσμή δεν σχετίζεται με μελλοντικό σεισμό στην Αττική, όπως διευκρινίζει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Παραμένουν τα ερωτήματα για την έντονη οσμή στα νότια προάστια που παρατηρήθηκε την περασμένη Τρίτη και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο σενάρια αλλά και υποθέσεις για το τι μπορεί να προκάλεσε την οσμή.

Σύμφωνα με το Star η λύση του μυστηρίου ενδεχομένως να κρύβεται στον Σαρωνικό και σε κάποια επισκευή πλοίου ή σε καθαρισμό δεξαμενόπλοιου. Δύο είναι οι πιθανές εξηγήσεις για τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένη Σαρηγιάννη: «Είτε διάλυση επισκευής πλοίων στο δίαυλο Σαλαμίνας -Περάματος, είτε καθαρισμός δεξαμενής σε αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα».

Ταυτόχρονα οι αρχές έχουν εστιάσει στις τροχιές που διέγραψαν στην ατμόσφαιρα οι αέριες μάζες έως και έξι ώρες πριν εκδηλωθεί η έντονη οσμή, που ήταν αισθητή από τη Βούλα και τη Γλυφάδα μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

«Οι τροχιές δείχνουν πιθανές διαδρομές αερίων μαζών και αποτελούν σημαντικό υπόβαθρο για το πού πρέπει να στραφούν οι περαιτέρω έρευνες», είπε στο Star ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Το σενάριο για τα φύκια

Παράλληλα οι επιστήμονες επεξεργάζονται και άλλα σενάρια. Για παράδειγμα ο ομότιμος καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Φυτιάνος που εξήγησε ότι η περίεργη οσμή θύμιζε την οσμή στη Θεσσαλονίκη η οποία προκαλείται από τη θαλάσσια ρύπανση στον Θερμαϊκό.

«Λόγω της ρύπανσης τα φύκια αποσυντίθενται κι έχουμε αυτή την έκλυση δύσοσμων αερίων, όπως είναι οι μερκαντίνες, το υδρόθειο και το μεθάνιο, που δεν είναι τοξικά», τόνισε ο καθηγητής.

Πάντως ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι η οσμή δεν συνδέεται με μελλοντικό σεισμό στην Αττική. «Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση», σημείωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Συνολάκης: «Το ότι πέρασε δεν σημαίνει ότι τελείωσε»

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στο Live News ανέφερε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να υπάρχει μία άρνηση, να λέμε “εντάξει, μπορεί να μην είναι το φυσικό αέριο”, και αυτό το δέχομαι. Από κει και πέρα, στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος, το καλοκαίρι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα με τις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων. Περνάς, και ορισμένες ώρες της ημέρας μπορεί να έχεις μία μεγάλη δυσοσμία. Δηλαδή, όταν έχεις μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων στην Ευρώπη, στην Ψυττάλεια, δεν μπορείς αυτό να πεις κατευθείαν “α, δεν έχει καμία σχέση“. Μίλησα με διάφορους για την Ψυττάλεια, με πήραν τηλέφωνο, λένε “μα παίρνουμε συνεχώς μετρήσεις”. Θα πεις, συνεχώς μετρήσεις; Κάθε ένα λεπτό; Κάθε 10 λεπτά; Κάθε μέρα; Κάθε πότε παίρνετε μετρήσεις; Πού τις παίρνετε τις μετρήσεις; Γιατί ακόμα δεν έχει βγει αυτό; Ποιο είναι το στάνταρ δηλαδή, συνήθως ποιες είναι οι τιμές αν θέλετε, όταν δεν έχουμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, σε σχέση με τώρα που έχουμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες;».

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Συνολάκη δεν έγιναν σωστές μετρήσεις. «Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ‒και ενώ υπάρχουν σταθμοί, είμαι σίγουρος, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει σταθμούς μέτρησης, δεν ξέρω πόσοι και πού είναι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει‒ τι μετράνε; Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε. Συγχρόνως, πρέπει να δούμε τι γίνεται στη θάλασσα. Δεν αρκεί δηλαδή να ακούσουμε ότι “όλα πάνε καλά”, να δούμε τι έχει γίνει. Ένα άλλο φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να έχει γίνει, είναι το λεγόμενο upwelling, το οποίο σημαίνει ότι νερά, τα οποία είναι συνήθως κοντά στον πυθμένα, κάτω από σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες (με τα ρεύματα, με τη θερμοκρασία), μπορεί να ανεβούν στην επιφάνεια. Και αυτά, συνήθως, μεταφέρουν μαζί τους ιζήματα ή αέρια», ανέφερε ο καθηγητής.

«Σας θυμίζω ότι ο Σαρωνικός είναι ιδιαίτερα βεβαρημένος. Μέχρι να ανοίξει η Ψυττάλεια ‒και η Ψυττάλεια άνοιξε περίπου πριν από 30 χρόνια, τώρα‒ πετούσαμε σχεδόν όλα τα λύματα χωρίς κανένα καθαρισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιος οργανισμός παρακολουθεί τον βυθό, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, κανονικά αυτό πρέπει να γίνει. Όπως φάνηκε, επειδή δεν κράτησε πάρα πολύ, επειδή υπήρχε άνεμος ο οποίος ουσιαστικά έκανε διάχυση ‒οτιδήποτε κι αν ήταν, έγινε πολύ γρήγορη διάχυση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασε, τελείωσε… Δηλαδή, θα είναι τεράστια απώλεια, αν θέλετε, κοινωνική μας απώλεια, να μην καταλάβουμε από πού προήλθε. Αν δεν έγιναν σωστές μετρήσεις, πρέπει να γίνουν οι μετρήσεις. Τώρα! Απορώ γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή, τουλάχιστον, άνθρωποι με φουσκωτά να παίρνουν μετρήσεις, ή το Εθνικό μας Ωκεανογραφικό σκάφος, το “Αιγαίο”, να παίρνει μετρήσεις στην υδάτινη στήλη, να καταλάβουμε τι έχει γίνει», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Συνολάκης.

