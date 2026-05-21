Ένα βιντεοπαιχνίδι 3 λεπτών μπορεί να αποκαλύψει ένα βασικό σημάδι κατάθλιψης

Ένα σύντομο βιντεοπαιχνίδι μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο η κατάθλιψη αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου.

Σε μια νέα μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι μια τρίλεπτη εργασία που μοιάζει με παιχνίδι θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάκριση ατόμων με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, μετρώντας την ανηδονία: την μειωμένη ικανότητα να αισθάνονται ευχαρίστηση.

Το εύρημα δεν σημαίνει ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να διαγνώσουν την κατάθλιψη από μόνα τους. Αλλά υποδεικνύει έναν πολλά υποσχόμενο, χαμηλού κόστους τρόπο για να μετρηθεί ένα από τα πιο σημαντικά συμπτώματα της κατάθλιψης πιο αντικειμενικά.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), εξέτασε 120 άτομα: 50 με διάγνωση μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής και 70 υγιείς συμμετέχοντες. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα απλό βιντεοπαιχνίδι «αναζήτησης τροφής» στο οποίο οι παίκτες μάζευαν μήλα από δέντρα.

Καθώς κάθε δέντρο παρήγαγε λιγότερα μήλα με την πάροδο του χρόνου, οι παίκτες έπρεπε να αποφασίσουν πότε να σταματήσουν τη συλλογή και να μετακινηθούν σε ένα άλλο δέντρο. Αυτό το σημείο απόφασης είχε σημασία. Άτομα με κατάθλιψη σταμάτησαν να ασχολούνται με την ανταμοιβή του δέντρου νωρίτερα από τους υγιείς συμμετέχοντες, γεγονός που υποδηλώνει ότι έφταναν νωρίτερα στο σημείο που σκέφτονταν «αυτό δεν αξίζει πλέον».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι συμμετέχοντες με κατάθλιψη σταμάτησαν να απολαμβάνουν την κύρια δραστηριότητα ανταμοιβής του παιχνιδιού περίπου 50% νωρίτερα από τους υγιείς συμμετέχοντες.

Γιατί αυτό έχει σημασία για την κατάθλιψη

Η κατάθλιψη δεν είναι μόνο θλίψη. Για πολλούς περιλαμβάνει επίσης ανηδονία, που σημαίνει ότι δραστηριότητες που παλιά τους έδιναν την αίσθηση ευχαρίστησης μπορεί να αρχίσουν να φαίνονται άτονες, μη ικανοποιητικές ή συναισθηματικά απόμακρες.

Αυτό είναι κλινικά σημαντικό, επειδή η ανηδονία μπορεί να επηρεάσει το κίνητρο, την καθημερινή λειτουργία, τις σχέσεις και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Το παιχνίδι σχεδιάστηκε για να μετρήσει αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν «σημείο αναφοράς απόφασης»: το εσωτερικό σημείο αναφοράς που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να αποφασίσει εάν κάτι είναι ικανοποιητικό ή όχι.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι σε ορισμένα άτομα με κατάθλιψη, αυτό το σημείο αναφοράς μπορεί να μετατοπιστεί προς τα πάνω ή να γίνει λιγότερο ευέλικτο. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος μπορεί να χρειάζεται περισσότερη ανταμοιβή από το συνηθισμένο προτού κάποια δραστηριότητα κριθεί ότι αξίζει να συνεχιστεί.

Θα μπορούσε αυτό να γίνει ένα εργαλείο ελέγχου της κατάθλιψης;

Πιθανώς, αλλά όχι ακόμη ως αυτόνομο «τεστ». Οι ερευνητές περιέγραψαν το παιχνίδι ως ένα πιθανό πειραματικό διαγνωστικό εργαλείο που θα μπορούσε να παιχτεί εξ αποστάσεως σε ένα smartphone και να ολοκληρωθεί σε περίπου τρία λεπτά.

Αυτό θα μπορούσε να είναι χρήσιμο, επειδή η κατάθλιψη εξακολουθεί να διαγιγνώσκεται κυρίως μέσω κλινικής αξιολόγησης, ιστορικού συμπτωμάτων και επικυρωμένων ερωτηματολογίων. Μια γρήγορη συμπεριφορική εργασία μπορεί τελικά να βοηθήσει τους κλινικούς γιατρούς να μετρήσουν τα προβλήματα επεξεργασίας ανταμοιβής πιο άμεσα, ειδικά σε ασθενείς των οποίων το κύριο σύμπτωμα είναι η απώλεια ευχαρίστησης και όχι μόνο η κακή διάθεση.

Ωστόσο, αυτή ήταν μια παρατηρητική μελέτη. Έδειξε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της συμπεριφοράς στο βιντεοπαιχνίδι και της σοβαρότητας της κατάθλιψης, αλλά δεν αποδεικνύει ότι το βιντεοπαιχνίδι μπορεί να αντικαταστήσει μια αξιολόγηση ψυχικής υγείας.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της εν λόγω μελέτης;

Η μελέτη είναι πολλά υποσχόμενη, αλλά θα πρέπει να ερμηνευτεί προσεκτικά. Το παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό προτύπων που συνδέονται με την κατάθλιψη, ιδιαίτερα την ανηδονία, αλλά η κατάθλιψη είναι μια ευρεία πάθηση με διαφορετικά προφίλ συμπτωμάτων.

Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι με κατάθλιψη τις ίδιες αλλαγές στην επεξεργασία ανταμοιβής. Μερικοί βιώνουν κυρίως προβλήματα ύπνου, κόπωση, ενοχή, άγχος, αλλαγές στην όρεξη, προβλήματα συγκέντρωσης ή αυτοκτονικές σκέψεις. Ένα εργαλείο που εστιάζει στις αποφάσεις ανταμοιβής μπορεί να είναι πιο χρήσιμο για έναν συγκεκριμένο υποτύπο κατάθλιψης, αλλά όχι για κάθε ασθενή.

Μεγαλύτερες μελέτες θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουν την απόδοση του παιχνιδιού σε διαφορετικές ηλικίες, υπόβαθρα, πολιτισμούς, κλινικά περιβάλλοντα και σοβαρότητα κατάθλιψης.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένα βιντεοπαιχνίδι να διαγνώσει την κατάθλιψη;

Όχι από μόνο του. Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι ένα σύντομο παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό αλλαγών στην επεξεργασία ανταμοιβής, οι οποίες συνδέονται με την κατάθλιψη, αλλά η διάγνωση εξακολουθεί να απαιτεί κλινική αξιολόγηση.

Τι είναι η ανηδονία;

Η ανηδονία είναι η μειωμένη ικανότητα να αισθάνεται κανείς ευχαρίστηση ή ενδιαφέρον για πράγματα που συνήθως τον ικανοποιούν. Είναι ένα από τα βασικά συμπτώματα της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής.

Είναι αυτό το βιντεοπαιχνίδι διαθέσιμο για τους ασθενείς αυτήν τη στιγμή;

Η μελέτη περιγράφει ένα πειραματικό εργαλείο. Απαιτείται περισσότερη έρευνα πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί τακτικά στην κλινική φροντίδα.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι ένα τρίλεπτο βιντεοπαιχνίδι μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση ενός βασικού χαρακτηριστικού της κατάθλιψης, μετρώντας πόσο γρήγορα οι άνθρωποι σταματούν να ανταποκρίνονται στην ανταμοιβή. Το αποτέλεσμα είναι ενδιαφέρον επειδή μετατρέπει ένα εσωτερικό σύμπτωμα (την απώλεια ευχαρίστησης) σε κάτι που μπορεί να παρατηρείται μέσω της συμπεριφοράς.

Προς το παρόν, αυτό το βιντεοπαιχνίδι θα πρέπει να θεωρείται ως ερευνητικό εργαλείο και όχι ως υποκατάστατο της διάγνωσης. Αλλά εάν μελλοντικές μελέτες επιβεβαιώσουν τα ευρήματα, θα μπορούσε να γίνει ένας απλός τρόπος για να βοηθηθούν οι κλινικοί γιατροί να εντοπίζουν και να παρακολουθούν έναν υποτύπο κατάθλιψης, που σχετίζεται με την ανταμοιβή.

Πηγές:
nyulangone.org
medicalxpress.com
nih.gov
apa.org

