Κίνηση τώρα: Τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού, καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά στην Αττική Οδό

Ανυπόφορη η κατάσταση για μία ακόμα ημέρα σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Μιχάλης Παπαδάκος

Για άλλη μια μέρα, η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους του λεκανοπεδίου διεξάγεται με δυσκολία, καθώς υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Στον Κηφισό, που είναι μακράν η χειρότερη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει κανείς τις ώρες αιχμής, έχουν δημιουργηθεί για άλλη μια μέρα ουρές που εκτείνονται για πολλά χιλιόμετρα.

Η κατάσταση δυσχεραίνει από τα τροχαία ατυχήματα, που επίσης είναι καθημερινό φαινόμενο. Στην κάθοδο του Κηφισού αυτή την ώρα έχει γίνει σύγκρουση οχημάτων στην Κολοκυνθού στο ύψος των Σεπολίων και η κίνηση διεξάγεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Η κίνηση στην κάθοδο ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο, η κίνηση ξεκινά από τη Λένορμαν και φτάνει στη Ν. Φιλαδέλφεια.

Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινά από την Πλακεντίας και φτάνει μέχρι την Κηφισίας.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Συγγρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λαγουμιτζή μέχρι το Σύνταγμα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με την Αρδηττού, την Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Σοφίας να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Αλεξάνδρας, καθώς και η Κηφισίας, όπου και στα δύο ρεύματα η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία, κυρίως προς την άνοδο.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλίμου, στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

