Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (21/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

21/5/2026 8:00:00 πμ

21/5/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΝΟ 2 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

581

Κατασκευές

21/5/2026 8:00:00 πμ

21/5/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΥΛΗΣ 218 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

590

Λειτουργία

21/5/2026 8:00:00 πμ

21/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΙΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

587

Κατασκευές

21/5/2026 8:00:00 πμ

21/5/2026 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: 2Η ΠΑΡ. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΟΡΜΟΒΙΤΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΓΑΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

21/5/2026 8:00:00 πμ

21/5/2026 1:00:00 μμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ.

349

Κατασκευές

21/5/2026 8:00:00 πμ

21/5/2026 3:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΙΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

592

Κατασκευές

21/5/2026 8:00:00 πμ

21/5/2026 3:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ έως κάθετο: Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

592

Κατασκευές

21/5/2026 8:00:00 πμ

21/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΝΣΕΝ, ΤΣΙΛΛΕΡ, ΝΙΚ.ΠΟΛΙΤΗ, ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ, ΚΥΡΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΣΚΡΑ, Μ.ΑΝΝΙΝΟΥ, ΡΩΣ, ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ, ΜΑΤΣΟΥΚΑ, ΜΑΚ ΜΙΛΑΝ, ΜΑΒΙΛΗ, ΚΑΜΠΥΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΠΟΡΦΥΡΑ, ΛΕΩΦ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ, ΡΕΝΙΕΡΗ, ΝΕΪΓΥ, ΣΕΒΡΩΝ, ΒΛΑΣΤΟΥ, ΕΒΑΝΣ, ΩΜΟΛ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

347

Κατασκευές

21/5/2026 8:00:00 πμ

21/5/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΟΔΟΙ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΧΑΡΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΥΡΤΙΑΣ - ΣΟΦΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1636

Λειτουργία

21/5/2026 8:00:00 πμ

21/5/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΟΥΝΤΑΖΕΖΑΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

443

Λειτουργία

21/5/2026 8:30:00 πμ

21/5/2026 4:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΥΡΡΑΣ έως κάθετο: ΔΙΠΛΑ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΥΡΡΑΣ έως κάθετο: ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ

580

Κατασκευές

21/5/2026 9:00:00 πμ

21/5/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

579

Κατασκευές

21/5/2026 9:00:00 πμ

21/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ ΝΟ4 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

590

Κατασκευές

21/5/2026 9:00:00 πμ

21/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 79 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

588

Κατασκευές

21/5/2026 10:00:00 πμ

21/5/2026 1:00:00 μμ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΛΟΥΝΤΕΜΗ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ, ΣΚΡΑ, ΘΡΑΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΑΝΘΕΩΝ, Ε.ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, Ν.ΞΥΛΟΥΡΗ, ΔΑΒΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ, ΚΑΤΣΩΝΗ, ΥΔΡΑΣ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ, Α.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, ΜΕΛΑ.

348

Κατασκευές

21/5/2026 10:30:00 πμ

21/5/2026 1:30:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ έως κάθετο: ΚΡΩΜΝΗΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ

578

Κατασκευές

21/5/2026 12:00:00 μμ

21/5/2026 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:Ζ. ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ έως κάθετο: ΒΑΤΕΤΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

591

Λειτουργία

21/5/2026 4:00:00 μμ

21/5/2026 6:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ, ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΚΥΔΩΝΙΩΝ, ΕΦΕΣΟΥ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ, 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ, ΘΑΛΕΙΑΣ.

344

Κατασκευές

