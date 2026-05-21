Abt Cupra Formentor VZ5 635 με σούπερ ιπποδύναμη και επιδόσεις

Του Γιάννη Σκουφή

Η γερμανική εταιρεία βελτιώσεων, που έκλεισε τα 130 χρόνια, παρουσίασε την ειδική έκδοση Formentor VZ5 635, ένα μοντέλο περιορισμένης παραγωγής που θα κατασκευαστεί σε μόλις 30 αντίτυπα.

Στην καρδιά του βρίσκεται ο γνωστός πεντακύλινδρος turbo των 2.500 κυβικών της Audi. Στη στάνταρ εκδοχή του αποδίδει 390 ίππους και 480 Nm, όμως η Abt προχώρησε σε εκτεταμένες επεμβάσεις προκειμένου να ανεβάσει την απόδοσή του στους 635 ίππους και τα 700 Nm.

Για να πετύχει αυτά τα νούμερα, η Abt τοποθέτησε νέο turbo, αναβαθμισμένο intercooler, διαφορετική χαρτογράφηση και το σύστημα IWI. Πρόκειται για ένα σύστημα έμμεσου ψεκασμού νερού και αιθανόλης που συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας, επιτρέποντας στον κινητήρα να διατηρεί υψηλή απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι επιδόσεις είναι ανάλογες της ισχύος. Το σπέσιαλ Formentor αγγίζει τα 300 χλμ./ώρα, ενώ η Abt έχει προχωρήσει και σε άλλες σημαντικές αλλαγές. Έτσι η ανάρτηση εδώ είναι πλήρως ρυθμιζόμενη και οι αντιστρεπτικές είναι καινούργιες προκειμένου να υπάρχει καλύτερος έλεγχος στις μεγάλες ταχύτητες.

Οπτικά, το Formentor VZ5 635 ξεχωρίζει από το αεροδυναμικό πακέτο με τις νέες εισαγωγές αέρα, τον πίσω διαχύτη και τη μεγάλη πίσω αεροτομή σε μαύρο χρώμα. Στο εσωτερικό υπάρχουν ειδικές λεπτομέρειες της Abt και αριθμημένη πλακέτα «1 of 30» που υπογραμμίζει τη συλλεκτική φύση του μοντέλου.

Η Abt δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την τιμή, ωστόσο θεωρείται βέβαιο πως η συγκεκριμένη έκδοση θα απευθύνεται σε πολύ περιορισμένο κοινό.