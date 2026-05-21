Τιμολόγια ρεύματος: Τι ισχύει με την έκπτωση συνέπειας, την ρήτρα αποχώρησης και τις κρυφές χρεώσεις

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τιμολόγια ρεύματος: Τι ισχύει με την έκπτωση συνέπειας, την ρήτρα αποχώρησης και τις κρυφές χρεώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η έκπτωση συνέπειας στα τιμολόγια ρεύματος μπορεί να φτάνει μέχρι 30%, αλλά χάνεται με καθυστερήσεις στην πληρωμή.
  • Τα συμβόλαια σταθερής τιμολόγησης περιλαμβάνουν ρήτρες πρόωρης αποχώρησης που επιβαρύνουν τον καταναλωτή με τα υπόλοιπα πάγια.
  • Οι χαμηλές τιμές ανά κιλοβατώρα συχνά ισχύουν μόνο μέχρι συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, πέρα από τα οποία οι τιμές αυξάνονται έως και 50%.
  • Υπάρχουν επιπλέον πάγια ή μηνιαίες χρεώσεις που δεν είναι πάντα σαφείς, επηρεάζοντας σημαντικά το τελικό κόστος για τον καταναλωτή.
Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκαλούν οι όροι που συνοδεύουν τα τιμολόγια ρεύματος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι τελικές χρεώσεις διαμορφώνονται από «ψιλά γράμματα» που επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό κόστος για τον καταναλωτή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκπτωση συνέπειας, η οποία σε αρκετά συμβόλαια μπορεί να φτάνει έως και 30%. Για παράδειγμα, σε κανονική χρέωση 0,20€ ανά kWh, η τελική τιμή μπορεί να διαμορφωθεί στα 0,14€ με εμπρόθεσμη πληρωμή. Ωστόσο, ακόμη και μία ημέρα καθυστέρησης στην εξόφληση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της έκπτωσης, αυξάνοντας σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

Παράλληλα, προβλέπονται ρήτρες πρόωρης αποχώρησης σε συμβόλαια σταθερής τιμολόγησης, όπου ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα πάγια που απομένουν έως τη λήξη της σύμβασης.

Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι χαμηλές τιμές κιλοβατώρας ισχύουν μόνο για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, όπως έως 500 kWh, χωρίς πάντα να υπάρχει σαφής ενημέρωση ότι η υπέρβασή τους μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις έως και 50%.

Τέλος, αναφέρονται και επιπλέον πάγια ή μηνιαίες χρεώσεις που δεν είναι πάντα εύκολα αντιληπτές από τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα ο τελικός λογαριασμός να διαφέρει σημαντικά από την αρχική εκτίμηση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Final 4 Euroleague: 4.000 αστυνομικοί επί ποδός - Κλειστοί δρόμοι και drone - Όλα τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Citroën Saxo VTS τριαντάρισε!

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στο κέντρο- Καθυστερησεις έως 30' στην Αττική Οδό

09:38LIFESTYLE

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Τουρίστρια νοσηλεύεται με κατάγματα στον θώρακα έπειτα από πτώση

09:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας στα... μπλαουγκράνα: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη ημέρα»

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα επιχείρηση-μαμούθ της ΕΛΑΣ για οικογένειες-συμμορίες, ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκα ως οι δολοφόνοι της

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Θάνατος μυστήριο στην παραλία - Τρεις αδελφές ανασύρθηκαν νεκρές, αναπάντητα τα ερωτήματα

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Ανησυχία στον κλάδο λόγω των αυξημένων τιμών στις μετακινήσεις

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στο δάσος της Στροφυλιάς – Στο σημείο ΕΛ.ΑΣ και ιατροδικαστής

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Λαρίσης: Άνδρας κρεμάστηκε σε καλώδια του Προαστιακού και απειλούσε να αυτοκτονήσει

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Τη δολοφόνησε και την έκλεισε στο ψυγείο: Άγριο έγκλημα στην Ουρουγουάη

08:51WHAT THE FACT

Οι 15 απίστευτοι ουρανοξύστες που σχεδιάστηκαν για να αγγίζουν τον ουρανό

08:50WHAT THE FACT

Το αυστραλιανό τρένο που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα και διασχίζει χωρίς οδηγό την έρημο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στο Δαφνί: Έπρεπε να ήταν δεμένος ή όχι ο 48χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε 59χρονο;

08:41WHAT THE FACT

Μεταλλαγμένα «σούπερ γουρούνια» εκτός ελέγχου στην ιαπωνική ζώνη πυρηνικών καταλοίπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στο Δαφνί: Έπρεπε να ήταν δεμένος ή όχι ο 48χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε 59χρονο;

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκα ως οι δολοφόνοι της

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο σενάρια για την περίεργη οσμή στην Αττική – Τι λένε ειδικοί επιστήμονες

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

06:52LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Το μεγάλο φινάλε του Survivor, η επόμενη μέρα, οι κρίσιμες αποφάσεις

08:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το απόγευμα το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη - Με Αυγερινό και πρόσωπο-έκπληξη η παρουσίαση

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Θάνατος μυστήριο στην παραλία - Τρεις αδελφές ανασύρθηκαν νεκρές, αναπάντητα τα ερωτήματα

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σουηδία, ένα πείραμα διαχείρισης ενός καφέ με τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε σε χάος

09:38LIFESTYLE

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ