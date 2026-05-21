Αχαΐα: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στο δάσος της Στροφυλιάς – Στο σημείο ΕΛ.ΑΣ και ιατροδικαστής

Μεγάλη αναστάτωση το πρωί της Τετάρτης (20/5) σε ερημική περιοχή στο δάσος της Στροφυλιάς στην Αχαΐα, όπου κατά τη διάρκεια εργασιών αντιπυρικής προστασίας εντοπίστηκαν υπολείμματα οστών ανθρώπινου σώματος.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και έρευνας του χώρου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα οστά θα μεταφερθούν για εργαστηριακή εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο σημείο.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

