Τη δολοφόνησε και την έκλεισε στο ψυγείο: Άγριο έγκλημα στην Ουρουγουάη

Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε τραύμα στο κεφάλι

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Μια 32χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε ψυγείο στο σπίτι της στο Σαν Κάρλος, με τραύμα στο κεφάλι, ενώ το τριών ετών παιδί της μεταφέρθηκε στη γιαγιά του.
  • Ο 33χρονος άνδρας που βρισκόταν στο σπίτι και ανακάλυψε το πτώμα κατηγορείται για υπόθαλψη και αρνείται τη δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε τρίτο άτομο δράστης.
  • Η δικαιοσύνη επέβαλε στον άνδρα κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι για 90 ημέρες, παρά το αίτημα της εισαγγελίας για 180 ημέρες προσωρινής κράτησης.
  • Ένα δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς στο Σαν Κάρλος αφορά έναν άνδρα 35 ετών και μια 23χρονη γυναίκα που τραυματίστηκαν, με τον άνδρα να θεωρείται ύποπτος για το πρώτο έγκλημα.
  • Σε ξεχωριστή υπόθεση, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας από τους τέσσερις εκτελεστές που δολοφόνησαν ένα ζευγάρι με παιδιά στην Κολίνας ντε Σολυμάρ, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τους υπόλοιπους δράστες και το κίνητρο να συνδέεται με ναρκωτικά.
Μια 32χρονη γυναίκα βρέθηκε την Παρασκευή στο σπίτι της στο Σαν Κάρλος (Μαλδονάδο, Ουρουγουάη) νεκρή μέσα σε ένα ψυγείο. Ένας άνδρας με τον οποίο συγκατοικούσε, 33 ετών, ήταν αυτός που άνοιξε τη συσκευή και βρέθηκε μπροστά στο πτώμα. Στη συνέχεια δήλωσε το περιστατικό στην Αστυνομία και αμέσως θεωρήθηκε ύποπτος.

Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε τραύμα στο κεφάλι. Στον χώρο βρισκόταν επίσης ένα παιδί τριών ετών, το οποίο μεταφέρθηκε στη γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων Telemundo του Canal 12.

Η Αστυνομία και ο εισαγγελέας του Μαλδονάδο, Σεμπαστιάν Ρόμπλες, έχουν αναλάβει την έρευνα και έχουν διαμορφώσει διάφορα σενάρια.

Ο άνδρας που ειδοποίησε την Αστυνομία κατηγορήθηκε για υπόθαλψη. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι δεν ήταν σύντροφος της γυναίκας, αλλά απλώς της επέτρεπε να διαμένει στο σπίτι του. Ο ίδιος αρνείται ότι τη σκότωσε και υποστηρίζει ότι υπάρχει τρίτο άτομο που μπήκε στο σπίτι και πυροβόλησε.

Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να τοποθέτησαν το πτώμα στο ψυγείο ώστε να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και να το απομακρύνουν την επόμενη μέρα μέσα στη συσκευή, για να αποφύγουν τυχόν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας.

Ο άνδρας παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα μαζί με το παιδί της γυναίκας, το οποίο πλέον βρίσκεται υπό την επιμέλεια της γιαγιάς του.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει ως προληπτικό μέτρο 180 ημέρες προσωρινής κράτησης, όμως η Δικαιοσύνη αποφάσισε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι για 90 ημέρες. Η εισαγγελία άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Το ίδιο Σαββατοκύριακο σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό στο Σαν Κάρλος που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας 35 ετών και μια γυναίκα 23 ετών πυροβολήθηκαν. Ο πρώτος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και η γυναίκα στα πόδια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που διαθέτει η Αστυνομία, ο άνδρας 35 ετών φέρεται να είναι ο δράστης του φόνου. Οι αρχές αναμένουν να λάβει εξιτήριο ώστε να προχωρήσει η έρευνα.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το έγκλημα να συνδέεται με υποθέσεις ναρκωτικών.

Συνελήφθη ύποπτος για διπλό έγκλημα νεαρής ζευγαριού

Ένοπλοι με μοτοσικλέτα δολοφόνησαν την περασμένη εβδομάδα τον Ματίας (27) και τη Λουσία (24), ένα ζευγάρι που βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με τα παιδιά του τη στιγμή της επίθεσης. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Μαΐου, σε κατοικία στην Κολίνας ντε Σολυμάρ (Κανελόνες).

Τις τελευταίες ώρες ταυτοποιήθηκε ένας από τους τέσσερις εκτελεστές, σύμφωνα με το Teledoce. Η Δικαιοσύνη τον κατηγορεί ως φερόμενο δράστη δύο ανθρωποκτονιών ιδιαίτερα επιβαρυμένων, λόγω αμοιβής ή υπόσχεσης αμοιβής και επειδή διαπράχθηκαν παρουσία ανηλίκων.

Στον εκτελεστή επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση 120 ημερών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα.

Η εισαγγελία συνεχίζει να εργάζεται για την ταυτοποίηση των άλλων τριών εμπλεκομένων. Αν και το κίνητρο συνδέεται με ναρκωτικά, το ζευγάρι που δολοφονήθηκε δεν είχε εμπλοκή στη συγκεκριμένη διαμάχη, σύμφωνα με τις αρχές. Παραμένει ανοιχτό αν επρόκειτο για λάθος των εκτελεστών ή αν ήταν ο πραγματικός στόχος.

Τα παιδιά που βρίσκονταν στο σπίτι ήταν δύο: η Άλμα, βρέφος οκτώ μηνών, και ο Αγουστίν, πέντε ετών. Είδαν τους γονείς τους να εκτελούνται, αλλά δεν τραυματίστηκαν. Μετά το διπλό έγκλημα, οι δράστες πυροβόλησαν και παρακείμενη κατοικία όπου ζουν συγγενείς των θυμάτων και στη συνέχεια διέφυγαν. Το ζευγάρι πέθανε ακαριαία.

