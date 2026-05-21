ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά ο κύκλος εξηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς περίπου 50 πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων.

Στη λίστα των υπόπτων περιλαμβάνονται τόσο στελέχη του Οργανισμού, αγρότες και ιδιώτες όσο και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Μεταξύ των μη πολιτικών προσώπων που καλούνται σήμερα βρίσκονται πρώην και νυν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς, γενικοί διευθυντές, προϊστάμενοι υπηρεσιών, αλλά και ελεγκτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειονότητα των ελεγχόμενων αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει γραπτές εξηγήσεις και υπομνήματα. Κάποιοι θα εμφανιστούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Λουκάρεως, ενώ άλλοι θα εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους, όπως προβλέπει η διαδικασία.

Την Παρασκευή σειρά έχουν οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μετά την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, που χειρίζονται τη δικογραφία, θα λάβουν τις εξηγήσεις τους για αδικήματα που αφορούν – κατά περίπτωση – ηθική αυτουργία σε απιστία, απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση.

Από τους 11 βουλευτές, οι εννέα ελέγχονται για πλημμεληματικές πράξεις, ενώ δύο για κακουργηματικές. Δεν αποκλείεται ορισμένοι να μην ζητήσουν προθεσμία και να καταθέσουν άμεσα τις εξηγήσεις τους, καθώς έχουν ήδη λάβει γνώση της δικογραφίας από τη στιγμή που αυτή διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Η αντιπαράθεση για την τροπολογία των «δικών express»

Η υπόθεση εξελίσσεται παράλληλα με την έντονη συζήτηση που έχει προκαλέσει η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι πλημμεληματικές υποθέσεις θα πρέπει να φτάνουν στο ακροατήριο μέσα σε τρεις μήνες, ενώ στις κακουργηματικές η ανάκριση θα διεξάγεται από εφέτη ειδικό ανακριτή και η παραπομπή θα γίνεται κατά προτεραιότητα.

Η διάταξη προκάλεσε αντιδράσεις από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τη συμβατότητά της με τον ευρωπαϊκό κανονισμό λειτουργίας της EPPO, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να επηρεάζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις κακουργηματικές έρευνες.

Μετά τις αντιδράσεις, το υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε σε νομοτεχνική βελτίωση της διάταξης, επιδιώκοντας να αποσαφηνίσει ότι δεν μεταβάλλεται το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

