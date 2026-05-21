Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο Λεκανοπέδιο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κίνηση στον Κηφισό

  • Υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, την Κηφισίας και τη Λεωφόρο Ποσειδώνος από νωρίς το πρωί της Πέμπτης.
  • Η κίνηση στον Κηφισό είναι πολύ αργή και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο της Αττικής Οδού.
  • Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά.
  • Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 30 λεπτών σε διάφορα σημεία, κυρίως προς το Αεροδρόμιο και την Ελευσίνα.
Ένα ακόμη πρωινό ταλαιπωρίας για όσους κινούνται με τα οχήματά τους στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής καθώς από νωρίς το πρωί της Πέμπτης παρατηρείται κίνηση με σημαντικές καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα στο κόκκινο είναι ο Κηφισός, η Κηφισίας, η Λεωφόρος Ποσεισώνος, οι δρόιμοι γύρω από το κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά καθώς επίσης και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, στο Κηφισό τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και την έξοδο της Αττικής Οδού.

Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση στην Κηφισίας, τη Μεσογείων και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Υπομονή χρειάζεται και για όσους κινούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το Λιμάνι του Πειραιά, όπου παρατηρείται σημαντικό μποτιλιάρισμα.

Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τη μισή ώρα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

  • 25΄-30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας
  • 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις ρεύμα προς Ελευσίνα:

  • 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,
  • 15΄-20΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας,
  • 15΄-20΄ Περιφ. Υμηττού Αγ. Παρασκευή-Κηφισίας.
