Κρήτη: Νέα επιχείρηση-μαμούθ της ΕΛΑΣ για οικογένειες-συμμορίες, ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (21/5) σε διάφορες περιοχές της Κρήτη, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Συνολικά έγιναν 22 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια στους τρεις νομούς της Κρήτης.

Ζωνιανά, Καλό Χωριό του Δήμου Χερσονήσου, Μαλεβίζι αλλα και σε διάφορες, ακόμα, περιοχές στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου είναι στο επίκεντρο της επιχείρησης με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μία πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη αστυνομική επιχείρηση λόγω των πολυάριθμων «στόχων» και της αναγκαιότητας να διεξαχθούν ταυτόχρονες έρευνες σε υπόπτους και σπίτια υπό το φόβο διαρροών, διαφυγής και καταστροφής ευρημάτων.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, πρόκειται για μία υπόθεση που δουλευόταν εδώ και μήνες από τους αστυνομικούς της Δίωξης με τους βασικούς κατηγορουμένους να απαρτίζουν δύο εγκληματικές ομάδες-οικογένειες στον πυρήνα τους- με κοινό συνδετικό κρίκο. Η υπόθεση, όμως, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς διαρκούσης της έρευνας όλους αυτούς τους μήνες, φέρεται να προέκυψαν «διάλογοι-φωτιά» από Ζωνιανό ενόψει επικείμενου ελέγχου καταμέτρησης των ζώων που δήλωνε η σύζυγος του.

