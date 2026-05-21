Σκιάθος: Τουρίστρια νοσηλεύεται με κατάγματα στον θώρακα έπειτα από πτώση

Με σοβαρά κατάγματα στον θώρακα νοσηλεύεται μία 60χρονη Βρετανή τουρίστρια, μετά από πτώση από ύψος κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου στη Σκιάθο.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων από υπερυψωμένο πεζούλι, ενώ νωρίτερα διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Η 60χρονη φέρεται να έχασε την ισορροπία της την στιγμή που πήγε να καθίσει.

Η τουρίστρια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Σκιάθου, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο του Βόλου για πιο εξειδικευμένη παρακολούθηση.

