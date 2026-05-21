Σκιάθος: Τουρίστρια νοσηλεύεται με κατάγματα στον θώρακα έπειτα από πτώση
Η γυναίκα φέρεται να έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων από υπερυψωμένο πεζούλι
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με σοβαρά κατάγματα στον θώρακα νοσηλεύεται μία 60χρονη Βρετανή τουρίστρια, μετά από πτώση από ύψος κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου στη Σκιάθο.
Η γυναίκα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων από υπερυψωμένο πεζούλι, ενώ νωρίτερα διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Η 60χρονη φέρεται να έχασε την ισορροπία της την στιγμή που πήγε να καθίσει.
Η τουρίστρια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Σκιάθου, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο του Βόλου για πιο εξειδικευμένη παρακολούθηση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Citroën Saxo VTS τριαντάρισε!
08:58 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία
08:51 ∙ WHAT THE FACT
Οι 15 απίστευτοι ουρανοξύστες που σχεδιάστηκαν για να αγγίζουν τον ουρανό
08:50 ∙ WHAT THE FACT
Το αυστραλιανό τρένο που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα και διασχίζει χωρίς οδηγό την έρημο
08:41 ∙ WHAT THE FACT
Μεταλλαγμένα «σούπερ γουρούνια» εκτός ελέγχου στην ιαπωνική ζώνη πυρηνικών καταλοίπων
13:02 ∙ WHAT THE FACT
Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά
16:34 ∙ LIFESTYLE