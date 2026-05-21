Αγκαλιά με τίγρη για 17 ευρώ - Στα παρασκήνια μιας ανατριχιαστικής «βιομηχανίας φωτογραφιών»

Στην Ταϊλάνδη, οι τουρίστες μπορούν να φωτογραφηθούν ακόμα και με τίγρεις.

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται πίσω από μία τέτοια φωτογραφία έχει στηθεί μία ολόκληρη βιομηχανία, που περιλαμβάνει εκατοντάδες άγρια ζώα, και ιστορίες φρίκης και κακοποίησης.

Οι τιμές κυμαίνονται από απλή έως premium έκδοση, από 17 έως 140 δολάρια, ανάλογα με την πόζα και πού θέλετε την τίγρη...στο κεφάλι, στα πόδια...

Έως το 2016, ο Ναός των Τίγρεων της Ταϊλάνδης είχε έσοδα περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, μόνο από αυτές τις «εξωτικές» φωτογραφίες, μέχρι που η αστυνομία έκανε έφοδο στις εγκαταστάσεις και βρήκε 137 ζωντανές τίγρεις, 40 νεκρά κουτάβια σε έναν καταψύκτη. Είκοσι ακόμη μικρά επέπλεαν σε βάζα με συντηρητικό υγρό.

Οι αρχές σταμάτησαν ένα μέλος του προσωπικού του ναού που προσπαθούσε να φύγει από την ιδιοκτησία με δύο ολόκληρα δέρματα τίγρης, δέκα κυνόδοντες και περίπου 1.500 μικρά φυλαχτά από δέρμα τίγρης.

Η Ταϊλάνδη έχει περίπου 1.960 τίγρεις κλειδωμένες σε κλουβιά αυτή τη στιγμή, σχεδόν όλες για φωτογράφιση.

That photo costs about $17. The premium version, where the tiger’s head rests in your lap, goes for around $140. Selling these poses made Thailand’s Tiger Temple roughly $3 million a year, until police raided it in 2016 and pulled 40 dead tiger cubs out of a freezer.



Η πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ταϊλανδέζικης κυβέρνησης για τις άγριες τίγρεις έδειξε ότι υπάρχουν 179 έως 223. Σε αναλογία, υπάρχουν οκτώ έως δέκα φορές περισσότερες τίγρεις στη βιομηχανία των φωτογραφιών από τις τίγρεις που κυνηγούν ελάφια στο δάσος.

Η ταχεία αναπαραγωγή είναι αυτό που διατηρεί την προσφορά. Τα μικρά αφαιρούνται από τις μητέρες τους όταν είναι δύο έως τριών εβδομάδων. Τα θηλυκά επιστρέφουν σε οίστρο πολύ νωρίτερα και γεννούν άλλη μια φορά πολύ πριν η φύση τους το επιτρέψει.

Ερευνητές της World Animal Protection περιηγήθηκαν σε πάρκα τίγρεων της Ταϊλάνδης και βρήκαν τα μισά από τα αιλουροειδή στρυμωγμένα σε μικρά κλουβιά.

Τα «μοντέλα» τίγρεις

Τα μικρά λειτουργούν ως μοντέλα για φωτογραφίες για μερικούς μήνες. Προηγουμένως τους έχουν αφαιρεθεί τα νύχια, κοινώς ακρωτηριασμός, ώστε να μην μπορούν να γρατσουνίσουν έναν πελάτη που πληρώνει. Μόλις ένα μικρό μεγαλώσει υπερβολικά ή αρχίσει να αντιδρά, τελειώνει η καριέρα του στη φωτογραφική βιομηχανία και γίνεται πολύ ακριβό να το ταΐσουν.

Τα ίδια ζώα ξεκινούν μια δεύτερη ζωή ως προϊόν.

Το 2007, η Ταϊλάνδη υπέγραψε μια διεθνή συνθήκη που απαγορεύει την πώληση μερών τίγρης. Άλλες χώρες με τίγρεις υπέγραψαν επίσης.

Μεταξύ 2000 - 2011 οι αρχές κατάσχεσαν 641 τίγρεις, νεκρές ή ζωντανές, σε επιδρομές κατά του λαθρεμπορίου σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι εξετάσεις DNA εντόπισαν 275 από αυτές απευθείας σε φάρμες του ίδιου είδους που πωλούν φωτογραφίες σε τουρίστες. Η Κίνα και το Βιετνάμ είναι οι προορισμοί, όπου τα μέρη πωλούνται ως κρασί από κόκαλα τίγρης, χαλιά από δέρμα τίγρης και παραδοσιακά φάρμακα.

Μετά την έφοδο του 2016, η κυβέρνηση ανέλαβε την επιμέλεια και των 147 τίγρεων που διασώθηκαν. Ογδόντα έξι πέθαναν μέσα σε τρία χρόνια. Δεκαετίες ταχείας αναπαραγωγής είχαν προκαλέσει τόσο σοβαρή ενδογαμία στις γενεαλογίες τους, ώστε το ανοσοποιητικό τους σύστημα είχε ήδη καταρρεύσει όταν κάποιος προσπάθησε να τις σώσει.