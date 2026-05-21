Αγκαλιά με τίγρη για 17 ευρώ - Στα παρασκήνια μιας ανατριχιαστικής «βιομηχανίας φωτογραφιών»

«Μοντέλα» για τις φωτογραφίσεις είναι τα «μωρά» τίγρεις, αφού προηγουμένως τους έχουν αφαιρεθεί τα νύχτα - Μόλις μεγαλώσουν και αρχίσουν να αντιδρούν, είναι και το τέλος της καριέρας τους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αγκαλιά με τίγρη για 17 ευρώ - Στα παρασκήνια μιας ανατριχιαστικής «βιομηχανίας φωτογραφιών»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Ταϊλάνδη λειτουργεί μια βιομηχανία φωτογραφιών με τίγρεις, όπου οι τουρίστες πληρώνουν από 17 έως 140 δολάρια για να φωτογραφηθούν με αυτά τα ζώα.
  • Ο Ναός των Τίγρεων είχε έσοδα περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από αυτές τις φωτογραφίες, μέχρι που το 2016 η αστυνομία έκανε έφοδο και βρήκε κακοποιημένα ζώα και παράνομα αντικείμενα.
  • Υπάρχουν περίπου 1.960 τίγρεις σε αιχμαλωσία στην Ταϊλάνδη για φωτογράφιση, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τις άγριες τίγρεις στη φύση της χώρας.
  • Τα μικρά τίγρης αφαιρούνται πρόωρα από τις μητέρες τους και υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό νυχιών για την ασφάλεια των πελατών, ενώ όταν μεγαλώνουν αποσύρονται από τη βιομηχανία φωτογράφησης.
  • Η ταχεία αναπαραγωγή και η ενδογαμία έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας στις αιχμάλωτες τίγρεις, με πολλούς θανάτους μετά τη διάσωσή τους από την κυβέρνηση.
Snapshot powered by AI

Στην Ταϊλάνδη, οι τουρίστες μπορούν να φωτογραφηθούν ακόμα και με τίγρεις.

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται πίσω από μία τέτοια φωτογραφία έχει στηθεί μία ολόκληρη βιομηχανία, που περιλαμβάνει εκατοντάδες άγρια ζώα, και ιστορίες φρίκης και κακοποίησης.

Οι τιμές κυμαίνονται από απλή έως premium έκδοση, από 17 έως 140 δολάρια, ανάλογα με την πόζα και πού θέλετε την τίγρη...στο κεφάλι, στα πόδια...

Έως το 2016, ο Ναός των Τίγρεων της Ταϊλάνδης είχε έσοδα περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, μόνο από αυτές τις «εξωτικές» φωτογραφίες, μέχρι που η αστυνομία έκανε έφοδο στις εγκαταστάσεις και βρήκε 137 ζωντανές τίγρεις, 40 νεκρά κουτάβια σε έναν καταψύκτη. Είκοσι ακόμη μικρά επέπλεαν σε βάζα με συντηρητικό υγρό.

Οι αρχές σταμάτησαν ένα μέλος του προσωπικού του ναού που προσπαθούσε να φύγει από την ιδιοκτησία με δύο ολόκληρα δέρματα τίγρης, δέκα κυνόδοντες και περίπου 1.500 μικρά φυλαχτά από δέρμα τίγρης.

Η Ταϊλάνδη έχει περίπου 1.960 τίγρεις κλειδωμένες σε κλουβιά αυτή τη στιγμή, σχεδόν όλες για φωτογράφιση.

Η πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ταϊλανδέζικης κυβέρνησης για τις άγριες τίγρεις έδειξε ότι υπάρχουν 179 έως 223. Σε αναλογία, υπάρχουν οκτώ έως δέκα φορές περισσότερες τίγρεις στη βιομηχανία των φωτογραφιών από τις τίγρεις που κυνηγούν ελάφια στο δάσος.

Η ταχεία αναπαραγωγή είναι αυτό που διατηρεί την προσφορά. Τα μικρά αφαιρούνται από τις μητέρες τους όταν είναι δύο έως τριών εβδομάδων. Τα θηλυκά επιστρέφουν σε οίστρο πολύ νωρίτερα και γεννούν άλλη μια φορά πολύ πριν η φύση τους το επιτρέψει.

Ερευνητές της World Animal Protection περιηγήθηκαν σε πάρκα τίγρεων της Ταϊλάνδης και βρήκαν τα μισά από τα αιλουροειδή στρυμωγμένα σε μικρά κλουβιά.

Τα «μοντέλα» τίγρεις

Τα μικρά λειτουργούν ως μοντέλα για φωτογραφίες για μερικούς μήνες. Προηγουμένως τους έχουν αφαιρεθεί τα νύχια, κοινώς ακρωτηριασμός, ώστε να μην μπορούν να γρατσουνίσουν έναν πελάτη που πληρώνει. Μόλις ένα μικρό μεγαλώσει υπερβολικά ή αρχίσει να αντιδρά, τελειώνει η καριέρα του στη φωτογραφική βιομηχανία και γίνεται πολύ ακριβό να το ταΐσουν.

Τα ίδια ζώα ξεκινούν μια δεύτερη ζωή ως προϊόν.

Το 2007, η Ταϊλάνδη υπέγραψε μια διεθνή συνθήκη που απαγορεύει την πώληση μερών τίγρης. Άλλες χώρες με τίγρεις υπέγραψαν επίσης.

Μεταξύ 2000 - 2011 οι αρχές κατάσχεσαν 641 τίγρεις, νεκρές ή ζωντανές, σε επιδρομές κατά του λαθρεμπορίου σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι εξετάσεις DNA εντόπισαν 275 από αυτές απευθείας σε φάρμες του ίδιου είδους που πωλούν φωτογραφίες σε τουρίστες. Η Κίνα και το Βιετνάμ είναι οι προορισμοί, όπου τα μέρη πωλούνται ως κρασί από κόκαλα τίγρης, χαλιά από δέρμα τίγρης και παραδοσιακά φάρμακα.

Μετά την έφοδο του 2016, η κυβέρνηση ανέλαβε την επιμέλεια και των 147 τίγρεων που διασώθηκαν. Ογδόντα έξι πέθαναν μέσα σε τρία χρόνια. Δεκαετίες ταχείας αναπαραγωγής είχαν προκαλέσει τόσο σοβαρή ενδογαμία στις γενεαλογίες τους, ώστε το ανοσοποιητικό τους σύστημα είχε ήδη καταρρεύσει όταν κάποιος προσπάθησε να τις σώσει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ANNOUNCEMENTS

17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο: Το φαρμακείο εξελίσσεται σε στρατηγικό εταίρο υγείας

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών ή Ελπίδα; Το απόγευμα το κόμμα Καρυστιανού

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

11:21ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η υγεία των ούλων μπορεί να επηρεάσει τη συνολική μας ευεξία

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Διασωληνωμένος με συμπτώματα μηνιγγίτιδας μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλεία

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για Τσίπρα: «Θεωρώ ότι το νέο του αυτό εγχείρημα θα είναι κάτι λιγότερο από το 17%»

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χρυσοχοΐδης: «Το "ελληνικό FBI" έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής που έσπασε τα γυαλιά συμμαθητή του

10:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΦTER: Η Πειραιώς 260 μετατρέπεται σε μεταμεσονύκτιο μουσικό προορισμό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé είναι ηλεκτρικό θηρίο 1.169 ίππων

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Σε εξέλιξη ο «πρώτος γύρος» της μάχης για την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

10:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πού, γ@@@ το σπίτι σου»: Νέα ένταση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του - Δείτε βίντεο

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Στην Τεχεράνη ο Πακιστανός αρχηγός Στρατού - Προειδοποίηση ή ειρηνευτική διαμεσολάβηση;

10:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Τι αλλάζει από 1η Ιουνίου και ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Φυσική: Δείτε προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τους υποψήφιους

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η ΟΜΗΡΙΑ»: Ο Gus Van Sant επιστρέφει με το πιο ψυχολογικά «ασφυκτικό» θρίλερ της χρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Μόντρεαλ - Επιβάτης παρουσίασε συμπτώματα Έμπολα

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Οι 3 βασικοί λόγοι που οι γονείς της θεωρήθηκαν ως οι δολοφόνοι της

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Αγκαλιά με τίγρη για 17 ευρώ: Στα παρασκήνια μιας «βιομηχανίας φωτογραφιών» με ακρωτηριασμούς και μικρά στην κατάψυξη

09:38LIFESTYLE

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι χορεύτριες που «έκλεψαν» την παράσταση στα γυρίσματα

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

10:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πού, γ@@@ το σπίτι σου»: Νέα ένταση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του - Δείτε βίντεο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:04WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο σενάρια για την περίεργη οσμή στην Αττική – Τι λένε ειδικοί επιστήμονες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Final 4 Euroleague: 4.000 αστυνομικοί επί ποδός - Κλειστοί δρόμοι και drone - Όλα τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν δεχόμαστε εκβιασμούς για τα στενά του Ορμούζ - Η Τουρκία έχει ρητορική αναθεώρησης»

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εικόνες: Η στιγμή που αυτοκίνητο πατάει την οδηγό του

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ