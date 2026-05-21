Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Μόντρεαλ - Επιβάτης παρουσίασε συμπτώματα Έμπολα

Μια διατλαντική πτήση της Air France με προορισμό το Ντιτρόιτ εκτράπηκε αιφνιδιαστικά προς το Μόντρεαλ, όταν οι αμερικανικές αρχές εξέφρασαν ανησυχίες ότι επιβάτης ενδέχεται να είχε εκτεθεί στον ιό Έμπολα. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Παρίσι, όμως άλλαξε πορεία έπειτα από παρέμβαση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο επιβάτης είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ανατολική Αφρική και του επιτράπηκε λανθασμένα η επιβίβαση, παρά τους νεότερους περιορισμούς που είχαν τεθεί σε ισχύ λόγω της επιδημίας. Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι, με βάση τα μέτρα αποτροπής εισόδου, ο συγκεκριμένος επιβάτης δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην πτήση.

Αναγκαστική προσγείωση στο Μόντρεαλ

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Μόντρεαλ περίπου στις 17:15 τοπική ώρα, όπου ο επιβάτης απομακρύνθηκε από τις αρχές, πριν το αεροπλάνο συνεχίσει την πορεία του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο επιβάτης παρουσίαζε συμπτώματα του ιού.

Η Air France επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για Κονγκολέζο υπήκοο στον οποίο δεν επετράπη η είσοδος στις ΗΠΑ, ενώ πηγή της εταιρείας ανέφερε ότι το πλήρωμα καμπίνας φόρεσε άμεσα μάσκες μετά την ενημέρωση για το περιστατικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για 30ήμερη απαγόρευση ταξιδιών, που αφορά πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι αναχωρούν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα. Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρότεροι έλεγχοι για ταξιδιώτες που έχουν επισκεφθεί τις συγκεκριμένες χώρες το τελευταίο διάστημα.

Ο ΠΟΥ κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την επιδημία ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας την ανάγκη για συντονισμένη διεθνή αντίδραση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν καταγραφεί 51 επιβεβαιωμένα κρούσματα στις βόρειες επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και δύο στην Ουγκάντα, ενώ οι ύποπτοι θάνατοι φτάνουν τους 139 και τα ύποπτα κρούσματα σχεδόν τα 600.

Διεθνείς αντιδράσεις και συζήτηση για την επιτήρηση

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο άσκησε κριτική στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υποστηρίζοντας ότι καθυστέρησε στον εντοπισμό της επιδημίας. Από την πλευρά του, ο ΠΟΥ απάντησε ότι η επιτήρηση ξεκινά από τις τοπικές υγειονομικές αρχές και ότι η διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με στόχο να εντοπιστεί η ακριβής προέλευση και η εξέλιξη της επιδημίας.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του οργανισμού, εκτιμάται ότι η έξαρση ενδέχεται να ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο η βασική προτεραιότητα παραμένει ο περιορισμός της μετάδοσης και η διακοπή της αλυσίδας εξάπλωσης.

