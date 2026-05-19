«Συναγερμός» ΠΟΥ για Έμπολα: Μας ανησυχεί η ταχύτητα της επιδημίας

Η Africa CDC κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο αφρικανικής ηπείρου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

«Συναγερμός» ΠΟΥ για Έμπολα: Μας ανησυχεί η ταχύτητα της επιδημίας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει βαθιά ανησυχία για την ταχύτητα της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα.
  • Η Africa CDC κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επιδημία του στελέχους Bundibugyo σε επίπεδο αφρικανικής ηπείρου.
  • Ο ΠΟΥ κήρυξε έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εμβέλειας λόγω της επιδημίας, με 131 καταγεγραμμένους θανάτους και 513 ύποπτα κρούσματα.
  • Το στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα έχει θνησιμότητα 40%
  • 50% και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες γι’ αυτό.
  • Στη συνεδρίαση της επιτροπής του ΠΟΥ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο δοκιμής του εμβολίου Ervebo.
Snapshot powered by AI

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δηλώνει «βαθιά ανήσυχος από τις διαστάσεις και την ταχύτητα» της επιδημίας του Έμπολα που πλήττει την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα.

«Συγκαλούμε σήμερα την επιτροπή εκτάκτων καταστάσεων που θα μας δώσει προσωρινές συστάσεις», είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κατά την δεύτερη ημέρα της ετήσιας διάσκεψης των κρατών μελών του ΠΟΥ.

Παράλληλα, η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ενωσης (Africa CDC) κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο αφρικανικής ηπείρου για την επιδημία του στελέχους Bundibugyo του Ebola.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει «την ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού, την ταχεία ενεργοποίηση χρηματικών και τεχνικών πόρων, την ενίσχυση των συστημάτων εποπτείας και των εργαστηριακών δραστηριοτήτων», σύμφωνα με το Africa CDC.

Έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εμβέλειας

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κήρυξε την Κυριακή έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εμβέλειας, που είναι το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Η επιδημία του Ebola στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έχει όπως φαίνεται προκαλέσει 131 καταγεγραμμένους θανάτους και, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της αφρικανικής χώρας, υπάρχουν 513 καταγεγραμμένα ύποπτα περιστατικά.

«Καταγράψαμε περίπου 131 ύποπτες περιπτώσεις θανάτου συνολικά και έχουμε περίπου 513 ύποπτα κρούσματα», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ρότζερ Κάμπα.

Ο Έμπολα προκαλεί εξαιρετικά μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό. Ο ιός έχει προκαλέσει περισσότερους των 15.000 θανάτους στην Αφρική κατά την διάρκεια της τελευταίας 50ετίας.

Κατά τις προηγούμενες κορυφώσεις της επιδημίας, η θνησιμότητα έχει κυμανθεί ανάμεσα στο 25% και το 90%, σύμφωνα τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπευτικές αγωγές για το στέλεχος Bundibugyo του Έμπολα, το οποίο προκαλεί τον θάνατο στο 40% έως 50% των κρουσμάτων.

Ωστόσο, υπάρχει ένα εμβόλιο που ονομάζεται Ervebo, που έχει παρασκευασθεί από την Merck, που έχει χρησιμοποιηθεί για το στέλεχος Zaire και έχει δείξει ότι παρέχει κάποιον βαθμό προστασίας σε δοκιμές σε ζώα. Το ενδεχόμενο δοκιμής του εμβολίου αυτού και άλλες επιλογές θα βρίσκεται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής του ΠΟΥ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Οι δικαιούχοι, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher

13:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέες προθεσμίες και νέες εκπτώσεις - Πώς θα έχετε μείωση 3% στον φόρο

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Μείζονα ερωτήματα για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο

13:00ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Εργαζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Ποιοι δεν εργάζονται την 1η Ιουνίου - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην Κορέα: Η Starbucks κυκλοφόρησε διαφήμιση για την ημέρα των «τανκ» ανήμερα επετείου εξέγερσης που πνίγηκε στο αίμα από τανκς

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Έρχεται ρύθμιση για βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το Σάββατο (23/5) τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη

12:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε τον 7 μηνών γιο του κι άλλα δύο άτομα

12:45ΦΑΡΜΑΚΟ

Η Kavita Patel νέα πρόεδρος στο PhARMA Innovation Forum - Νέος κύκλος διαλόγου με την Πολιτεία

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί

12:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ένα μωρό για τρεις» της Coline Serreau

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες: Το Ιράν θα αυξήσει τις επιθέσεις στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Συναγερμός» ΠΟΥ για Έμπολα: Μας ανησυχεί η ταχύτητα της επιδημίας

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις φρεγάτες FDI από τη Γαλλία παίρνει η Σουηδία

12:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, η μνήμη είναι χρέος μας»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό» - Η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας μιλά για τον εφιάλτη που βίωσε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάρπαθος: Απόφαση για μεταστάθμευση ζεύγους Mirage 2000-5 - Γιατί απομακρύνονται τα Patriot - Tι θα γίνει με τα F-16 στην Κύπρο

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ασθένεια της βικτοριανής εποχής» εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο – 542 νέες περιπτώσεις ιλαράς

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Πρόταση εισαγγελέα προς το δικαστικό συμβούλιο για παραπομπή αστυνομικών σε δίκη για το «περιπολικό δεν είναι ταξί»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ορκίστηκε στην εικόνα αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό» - Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε τον 7 μηνών γιο του κι άλλα δύο άτομα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Mango: «Θρίλερ» με τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας - Στο «κάδρο» των Αρχών ο γιος του - Πώς αντιδρά η οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ