ΗΠΑ: Νεκρός από χανταϊό στο Κολοράντο – Αυστηρότεροι έλεγχοι για τον Έμπολα

Snapshot Ένας άνδρας στο Κολοράντο πέθανε από χανταϊό, χωρίς σχέση με το κρούσμα στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Το στέλεχος του χανταϊού που προκάλεσε τον θάνατο είναι συνηθισμένο στην περιοχή αυτή την εποχή.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius μετέφερε 150 επιβάτες από 23 χώρες και κατέγραψε τρεις θανάτους και αρκετά κρούσματα σοβαρής αναπνευστικής νόσου.

Τα CDC αυστηροποιούν τους ελέγχους για τον ιό Έμπολα σε ταξιδιώτες από πληγείσες περιοχές και ενισχύουν την ιχνηλάτιση και την ετοιμότητα των νοσοκομείων στις ΗΠΑ.

Ο άμεσος κίνδυνος για το ευρύ κοινό από τον ιό Έμπολα στις ΗΠΑ θεωρείται χαμηλός.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από χανταϊό στο Κολοράντο των ΗΠΑ. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας και περιβάλλοντος της πολιτείας, όμως, εξήγησε ότι το κρούσμα δεν συνδέεται με την επιδημία χανταϊού στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Το στέλεχος του χανταϊού που ευθύνεται για τον θάνατο του ασθενούς στην κομητεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτήν την περίοδο του χρόνου. Οι αναζητούν από που κόλλησε τον ιό ο άνδρας.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ελλιμενίστηκε σήμερα στο Ρότερνταμ. Μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι κάποιοι από αυτούς εμφάνιζαν μια σοβαρή ασθένεια του αναπνευστικού. Τρεις άνθρωποι πέθαναν στο κρουαζιερόπλοιο ενώ εντοπίστηκαν ακόμη οκτώ επιβεβαιωμένα και δύο ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Εργαζόμενος στον τομέα της υγείας ψεκάζει απολυμαντικό στον συνάδελφό του μετά τη δουλειά του σε κέντρο θεραπείας του Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό. 9 Σεπτεμβρίου 2018. AP

Αυστηρότερα μέτρα για τον Έμπολα

Ταυτόχρονα τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσαν ότι λαμβάνουν μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Έμπολα στις ΗΠΑ.

Μεταξύ άλλων, θα ενταθούν οι έλεγχοι στους ταξιδιώτες που φτάνουν από περιοχές όπου έχει ξεσπάσει επιδημία και η Ουάσινγκτον θα συντονίσει τις ενέργειές της με αεροπορικές εταιρείες και άλλους παράγοντες για τη διαχείριση των επιβατών που ενδέχεται να έχουν ήδη εκτεθεί στον ιό.

Τα CDC θα εντείνουν επίσης την ιχνηλάτιση των επαφών του ύποπτων κρουσμάτων και θα θέσουν σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία σε εθνικό επίπεδο. Οι περιορισμοί στην είσοδο στις ΗΠΑ δεν ισχύουν για κατόχους αμερικανικών διαβατηρίων, Αμερικανούς πολίτες και νόμιμους, μόνιμους κατοίκους, επισήμανε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα CDC, ο άμεσος κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό θεωρείται χαμηλός. Νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε ότι έξι Αμερικανοί έχουν εκτεθεί στον Έμπολα αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό εάν νοσούν από τον ιό.

