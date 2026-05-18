Κένταλ Τζένερ - Τζέικομπ Ελόρντι: Εθεάθησαν με μαγιό σε παραλία της Χαβάης - Εικόνες

Η Κένταλ Τζένερ εθεάθη το περασμένο Σαββατοκύριακο σε απομονωμένη παραλία της Χαβάης με τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Η σταρ των «Kardashians» φορούσε μπικίνι και γυαλιά ηλίου, ενώ σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ φαίνεται να κάθεται πάνω σε μια πετσέτα δίπλα στον πρωταγωνιστή του «Euphoria».

? EXCLUSIVE: Kendall Jenner and Jacob Elordi enjoyed what looked like a very private beach hang in Hawaii over the weekend, according to a photo TMZ obtained. pic.twitter.com/DQheHK1LPg

— TMZ (@TMZ) May 18, 2026



Η Τζένερ κρατούσε ένα μπουκάλι κρασί, ενώ οι δυο τους συζητούσαν. Ο Ελόρντι, φορώντας μαγιό και καπέλο baseball, έδειχνε απόλυτα προσηλωμένος σε όσα του έλεγε η καλή του.

Την περασμένη Παρασκευή, το Deuxmoi δημοσίευσε φωτογραφίες φημολογόμενου ζευγαριού στο Nourish Hanalei, στο νησί Καουάι της Χαβάης.

https://www.instagram.com/p/DYYUEwtDlGh/

Σε μία από τις εικόνες, η Τζένερ φαίνεται να κατευθύνεται προς τον πάγκο της οικογενειακής φάρμας, ενώ ο Ελόρντι απαθανατίστηκε να χαλαρώνει δίπλα σε ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες θαυμαστών που συνάντησαν το φημολογούμενο ζευγάρι στο νησί ανέφεραν πως ήταν πάρα πολύ ευγενικοί.

