Μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα: «Όχι» σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

 Για τη συζήτηση γύρω από τη «Γαλάζια Πατρίδα» και το σχετικό νομοσχέδιο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία, η υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τοποθετηθεί πριν δει το ακριβές περιεχόμενο του, τονίζοντας ότι η Αθήνα θα αντιδράσει ανάλογα με όσα προβλέπονται, υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Newsbomb

Μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα: «Όχι» σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη στρατηγική της Άγκυρας και στις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που διαμορφώνονται διεθνώς.

Αναφερόμενη στην Τουρκία, τόνισε ότι η Αθήνα εξακολουθεί να στηρίζει διαχρονικά την ευρωπαϊκή της προοπτική, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι η ίδια η Άγκυρα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν επιθυμεί πραγματική ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια ή μια «εταιρική σχέση δύο ίσων» με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, η συμμετοχή στην ΕΕ προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος.

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ανέφερε ότι μια πραγματικά ευρωπαϊκή Τουρκία, που θα λειτουργεί με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες και τον τρόπο συνεννόησης της Ένωσης, θα αποτελούσε το καλύτερο δυνατό σενάριο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε βάθος χρόνου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η σημερινή πραγματικότητα απέχει αρκετά από αυτό το ενδεχόμενο.

Για τη συζήτηση γύρω από τη «Γαλάζια Πατρίδα» και το σχετικό νομοσχέδιο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία, είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τοποθετηθεί πριν δει το ακριβές περιεχόμενο του τουρκικού νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι η Αθήνα θα αντιδράσει ανάλογα με όσα προβλέπονται, υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα κατοχυρωμένα δικαιώματα, σημειώνοντας πως ούτε η Τουρκία πρόκειται να εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις της, ούτε η Ελλάδα τα δικαιώματά της. Όπως ανέφερε, προϋπόθεση για μια ήρεμη ελληνοτουρκική σχέση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός των βασικών συμφερόντων κάθε πλευράς.

Η υφυπουργός Εξωτερικών περιέγραψε, επίσης, μια Τουρκία που επιχειρεί να αποκτήσει γεωπολιτικό ρόλο πολύ ευρύτερο από τα όρια της περιοχής της, με παρουσία στη Συρία, στη Λιβύη, στη Σομαλία, στο Αζερμπαϊτζάν, στα Βαλκάνια, αλλά και στην Κεντρική Αφρική. Τόνισε ότι η Άγκυρα διεκδικεί ρόλο ευρύτερης περιφερειακής δύναμης και ανταγωνίζεται σημαντικά το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ δεν εμπλέκουν άμεσα την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα Δυτικά Βαλκάνια, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Όπως είπε, ο πόλεμος στην Ουκρανία επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η Αθήνα επιμένει ότι η πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας δεν μπορεί να προχωρήσει εις βάρος των Δυτικών Βαλκανίων. Υπογράμμισε ότι τα Βαλκάνια αποτελούν τον άμεσο γεωπολιτικό περίγυρο της Ελλάδας και ότι δεν μπορεί να υπάρξει «μαύρο κενό» στην καρδιά της Ευρώπης, ειδικά σε μια περίοδο αυξανόμενων εξωτερικών και «κακόβουλων» επιρροών.

Αναφερόμενη στις διεθνείς εξελίξεις, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου τόνισε ότι ο κόσμος έχει ήδη περάσει σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, με αποτέλεσμα να αλλάζει συνολικά η αρχιτεκτονική της διεθνούς τάξης. Σχολιάζοντας τη συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε ότι το Πεκίνο έθεσε εξαρχής το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιθυμεί να κινηθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της Ταϊβάν και στην αποφυγή της «παγίδας του Θουκυδίδη».

Για τη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει αποσταθεροποίηση πολύ σοβαρότερη ακόμη και από εκείνη που ακολούθησε την πτώση του Καντάφι στη Λιβύη, εξαιτίας της γεωστρατηγικής σημασίας του Ιράν, της πολυεθνικής του σύνθεσης και του πυρηνικού υλικού που διαθέτει. Τόνισε, επίσης, ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το βασικό γεωπολιτικό όπλο της Τεχεράνης, καθώς οποιαδήποτε κρίση στην περιοχή θα επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια οικονομία και ναυσιπλοΐα.

Κλείνοντας, η υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον κατανοήσει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, ωστόσο σημείωσε ότι η μετάβαση αυτή απαιτεί χρόνο, τεράστιους οικονομικούς πόρους και υψηλή τεχνολογία. Όπως είπε, ο σύγχρονος πόλεμος έχει αλλάξει ριζικά, με ακόμη και φθηνά drones να μπορούν να προκαλούν τεράστιες απώλειες και δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:24LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της - «Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πήγε για γενέθλια, οδήγησε μεθυσμένος και έπεσε σε σταθμευμένο ΙΧ - «Απέφυγα μία γάτα», είπε

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία σπείρας που εξαπατούσε πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Μπακογιάννης: «Είναι αδιανόητο να δανείζεται ο Δήμος και να φεσώνετε τον Αθηναίο δημότη»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός από χανταϊό στο Κολοράντο – Αυστηρότεροι έλεγχοι για τον Έμπολα

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων στον στολίσκο προς τη Γάζα

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Πώς εντοπίστηκε νεκρός ο 47χρονος - Η ανακοίνωση του Λιμενικού και η σύλληψη

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος και η Ελένη Αυλωνίτου - «Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!» 

19:26LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ - Τζέικομπ Ελόρντι: Εθεάθησαν με μαγιό σε παραλία της Χαβάης - Εικόνες

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα»

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ανεπαρκής η νέα πρόταση του Ιράν – Ρισκάρει επανέναρξη του πολέμου

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης «βλέπει» έκρηξη του "last minute booking" στον ελληνικό τουρισμό

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας έπνιξε αδέσποτη γάτα και την πέταξε σε κάδο

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα: «Όχι» σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο γραμμές στο ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει ξανά η συζήτηση για συνεργασία με τη ΝΔ

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός - Ερευνάται δολοφονία μετά από καβγά

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ρόδο: «Δεν έτρεχε, πέρασε με πράσινο», λέει η αδελφή του 44χρονου οδηγού

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: «Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός μας δεν είναι προς πώληση» δήλωσε ο πρωθυπουργός

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση 35 ετών χωρίς απαντήσεις: Επιμένει η έρευνα για τον μικρό Μπεν στην Κω

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος και η Ελένη Αυλωνίτου - «Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!» 

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Πώς εντοπίστηκε νεκρός ο 47χρονος - Η ανακοίνωση του Λιμενικού και η σύλληψη

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ρόδο: «Δεν έτρεχε, πέρασε με πράσινο», λέει η αδελφή του 44χρονου οδηγού

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο μετά τον εντοπισμό των σορών

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων στον στολίσκο προς τη Γάζα

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

19:26LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ - Τζέικομπ Ελόρντι: Εθεάθησαν με μαγιό σε παραλία της Χαβάης - Εικόνες

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός - Ερευνάται δολοφονία μετά από καβγά

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο γραμμές στο ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει ξανά η συζήτηση για συνεργασία με τη ΝΔ

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης «βλέπει» έκρηξη του "last minute booking" στον ελληνικό τουρισμό

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έμπολα επιστρέφει με το σπάνιο στέλεχος Bundigio: Τo «καταστροφικό» χρονικό κενό για την επιδημία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ