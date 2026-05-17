Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

Δεν πήραν τίποτα μαζί τους κατά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Οι Αμερικανοί πέταξαν όλα τα δώρα και υλικά που έδωσαν οι Κινέζοι πριν επιβιβαστούν στο Air Force One κατά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο.
  • Στα υλικά που απορρίφθηκαν περιλαμβάνονται διαπιστευτήρια τύπου, καρφίτσες αντιπροσωπειών και τηλέφωνα που δόθηκαν στο προσωπικό του Λευκού Οίκου.
  • Παρά το φιλικό φαινομενικά κλίμα, υπήρχαν προβλήματα ασφαλείας και περιορισμοί στην πρόσβαση της αμερικανικής ομάδας Τύπου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.
  • Κινέζοι αξιωματούχοι εμπόδισαν μέλη της ομάδας Τύπου των ΗΠΑ να ακολουθήσουν την προεδρική αυτοκινητοπομπή κατά την αναχώρηση του Τραμπ από το Πεκίνο.
  • Οι Αμερικανοί βοηθοί των μέσων ενημέρωσης αναγκάστηκαν να ξεπεράσουν εμπόδια ασφαλείας για να συνεχίσουν την κάλυψη της αναχώρησης.
Στον κάλαθο των αχρήστων πέταξαν οι Αμερικανοί όλα όσα τους έδωσαν οι Κινέζοι, κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, λίγο πριν επιβιβαστούν στο Air Force One για το ταξίδι της επιστροφής.

Σύμφωνα με την ομάδα Τύπου του Λευκού Οίκου, το προσωπικό των ΗΠΑ συγκέντρωσε όλα τα υλικά που διανεμήθηκαν από Κινέζους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευτηρίων τύπου, των καρφιτσών αντιπροσωπειών και των τηλεφώνων που εκδόθηκαν στο προσωπικό του Λευκού Οίκου, και τα πέταξε σε έναν κάδο κοντά στις σκάλες του αεροσκάφους πριν από την αναχώρηση, ανέφερε το The Hill.

Η Emily Goodin, ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για τη New York Post, στο X είπε: «Το αμερικανικό προσωπικό πήρε ό,τι μοίρασαν οι Κινέζοι αξιωματούχοι, διαπιστευτήρια, τηλέφωνα, κονκάρδες για αντιπροσωπεία, τα μάζεψε πριν μπούμε στο AF1 και τα πέταξε σε έναν κάδο στο κάτω μέρος της σκάλας. Τίποτα από την Κίνα δεν επιτρέπεται στο αεροπλάνο. Απογειωνόμαστε σύντομα για την Αμερική».

Παρά το φιλικό κλίμα που φαινόταν να επικρατεί μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, στα παρασκήνια επικρατούσε χάος με τις πολυπληθείς ομάδες των ανθρώπων που τους συνόδευαν.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που είχε ανατεθεί στην αμερικανική ομάδα Τύπου φέρεται να εμποδίστηκε να εισέλθει στον Ναό του Ουρανού του Πεκίνου κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι, επειδή έφερε πυροβόλο όπλο, μέρος του τυπικού πρωτοκόλλου ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ.

Περαιτέρω επιπλοκές προέκυψαν κατά την αποχώρηση του Τραμπ από το Πεκίνο, όταν Κινέζοι αξιωματούχοι φέρεται να εμπόδισαν μέλη της ομάδας Τύπου των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην προεδρική αυτοκινητοπομπή για να ακολουθήσουν τον πρόεδρο.

Οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με την αντιπροσωπεία είπαν ότι οι βοηθοί των ΗΠΑ που συνόδευαν τα μέσα ενημέρωσης αναγκάστηκαν τελικά να περάσουν τα εμπόδια ασφαλείας για να ανακτήσουν την πρόσβαση και να συνεχίσουν την κάλυψη της διαδικασίας αναχώρησης.

