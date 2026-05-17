Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

Στον κάλαθο των αχρήστων πέταξαν οι Αμερικανοί όλα όσα τους έδωσαν οι Κινέζοι, κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, λίγο πριν επιβιβαστούν στο Air Force One για το ταξίδι της επιστροφής.

Σύμφωνα με την ομάδα Τύπου του Λευκού Οίκου, το προσωπικό των ΗΠΑ συγκέντρωσε όλα τα υλικά που διανεμήθηκαν από Κινέζους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευτηρίων τύπου, των καρφιτσών αντιπροσωπειών και των τηλεφώνων που εκδόθηκαν στο προσωπικό του Λευκού Οίκου, και τα πέταξε σε έναν κάδο κοντά στις σκάλες του αεροσκάφους πριν από την αναχώρηση, ανέφερε το The Hill.

Η Emily Goodin, ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για τη New York Post, στο X είπε: «Το αμερικανικό προσωπικό πήρε ό,τι μοίρασαν οι Κινέζοι αξιωματούχοι, διαπιστευτήρια, τηλέφωνα, κονκάρδες για αντιπροσωπεία, τα μάζεψε πριν μπούμε στο AF1 και τα πέταξε σε έναν κάδο στο κάτω μέρος της σκάλας. Τίποτα από την Κίνα δεν επιτρέπεται στο αεροπλάνο. Απογειωνόμαστε σύντομα για την Αμερική».

American staff took everything Chinese officials handed out - credentials, burner phones from WH staff, pins for delegation - collected them before we got on AF1 and threw them in a bin at bottom at stairs.

Nothing from China allowed on the plane. We’re taking off shortly for… — Emily Goodin (@Emilylgoodin) May 15, 2026

Παρά το φιλικό κλίμα που φαινόταν να επικρατεί μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, στα παρασκήνια επικρατούσε χάος με τις πολυπληθείς ομάδες των ανθρώπων που τους συνόδευαν.

Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που είχε ανατεθεί στην αμερικανική ομάδα Τύπου φέρεται να εμποδίστηκε να εισέλθει στον Ναό του Ουρανού του Πεκίνου κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι, επειδή έφερε πυροβόλο όπλο, μέρος του τυπικού πρωτοκόλλου ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ.

Περαιτέρω επιπλοκές προέκυψαν κατά την αποχώρηση του Τραμπ από το Πεκίνο, όταν Κινέζοι αξιωματούχοι φέρεται να εμπόδισαν μέλη της ομάδας Τύπου των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην προεδρική αυτοκινητοπομπή για να ακολουθήσουν τον πρόεδρο.

Οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με την αντιπροσωπεία είπαν ότι οι βοηθοί των ΗΠΑ που συνόδευαν τα μέσα ενημέρωσης αναγκάστηκαν τελικά να περάσουν τα εμπόδια ασφαλείας για να ανακτήσουν την πρόσβαση και να συνεχίσουν την κάλυψη της διαδικασίας αναχώρησης.