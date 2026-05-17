Κοντογεώργης: «Διπλή σύγκλιση, ισχυρή περιφέρεια και κοινωνική δικαιοσύνη στην πράξη»

Τι είπε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, κατά την ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

<p>Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης</p>

  • Ο υφυπουργός Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε τον αναβαθμισμένο διεθνή ρόλο της Ελλάδας και την ανάγκη για ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
  • Η κυβέρνηση επιδιώκει την «διπλή σύγκλιση», δηλαδή τη σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες χώρες και τη δίκαιη κατανομή της ανάπτυξης σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
  • Η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη περιλαμβάνει τοπικά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα και ενσωμάτωση της περιφερειακής οπτικής στις πολιτικές των υπουργείων.
  • Η Ελλάδα προετοιμάζεται για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το β’ εξάμηνο του 2027, με στόχο την επίτευξη σημαντικών συμφωνιών για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τη διατήρηση των πόρων συνοχής.
  • Ο πυρήνας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική κινητικότητα, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη και την πρόοδο για όλους τους πολίτες.
Στις προκλήσεις της εποχής, τον αναβαθμισμένο διεθνή ρόλο της Ελλάδας, αλλά και στο μεγάλο στοίχημα της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, κατά την ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Κοντογεώργης περιέγραψε το όραμα της κυβέρνησης για μια Ελλάδα που πρωταγωνιστεί στις διεθνείς εξελίξεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη και την πρόοδο για κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων τόσο για τη χώρα όσο και για το πολιτικό σύστημα συνολικά, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον κατακτήσει έναν ενισχυμένο, διαμορφωτικό ρόλο στο διεθνές στερέωμα.

Αναφερόμενος στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, επεσήμανε ότι το 16ο Συνέδριο συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα ετών από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την ηγεσία της παράταξης, η οποία κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής διαμόρφωσε μια ευρεία κοινωνική συμμαχία και εξασφάλισε σταθερότητα στα δύσκολα από το 2019. Χαρακτήρισε το Συνέδριο ως έναν σημαντικό σταθμό ουσιαστικού διαλόγου και αφετηρία για τις μεγάλες επιλογές της επόμενης δεκαετίας με επίκεντρο την Περιφέρεια, τονίζοντας: «Πορευόμαστε χωρίς αλαζονεία, αλλά και χωρίς χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γνωρίζουμε τι έχουμε πετύχει και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη στήριξης της ελληνικής περιφέρειας. Ο κ. Κοντογεώργης επεσήμανε ότι αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε πολίτη να μπορεί να μείνει, να εργαστεί και να δημιουργήσει εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ευθυγραμμιζόμενος με τη σχετική αναφορά του πρωθυπουργού, ανέδειξε τον εθνικό στόχο της «διπλής σύγκλισης», η οποία επιτάσσει τη σύγκλιση με τον πυρήνα των ανεπτυγμένων χωρών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η ανάπτυξη κατανέμεται δίκαια και ομοιογενώς ακόμη και στα όρια της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Η στρατηγική αυτή υλοποιείται έμπρακτα μέσα από την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τοπικά σχέδια ανάπτυξης για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, αλλά και ενσωμάτωση της περιφερειακής οπτικής στις οριζόντιες πολιτικές των υπουργείων. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για της ορεινές και νησιωτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν διακριτές γεωγραφικές προκλήσεις.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, αναζητώντας συνέργειες ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και τη συνοχή. Η συζήτηση αυτή αποκτά κομβικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2035.

Όπως υπογράμμισε, η ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το β' εξάμηνο του 2027 απαιτεί ισχυρή ηγεσία και υψηλή διπλωματική ικανότητα, καθώς η χώρα μας πιθανότατα θα κληθεί να πετύχει τη μεγάλη ευρωπαϊκή συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό. Παράλληλα, ανέδειξε τη νέα αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών πόρων, η οποία για πρώτη φορά επιβάλλει τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού προγράμματος κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο θα λειτουργεί με συγκεκριμένα ορόσημα στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξεκαθάρισε, δε, ότι αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα η διατήρηση των πόρων συνοχής για τη στήριξη της περιφέρειας και τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προς όφελος των παραγωγών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Θανάσης Κοντογεώργης επανέλαβε ότι ο πυρήνας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας παραμένει βαθιά κοινωνικός, με σταθερό στόχο την κοινωνική κινητικότητα, τη συλλογική πρόοδο και, πάνω από όλα, την κοινωνική δικαιοσύνη για μια ισόρροπη ανάπτυξη που διασφαλίζει ότι κανένας δεν μένει πίσω.

