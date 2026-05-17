O Ακύλας λίγο πριν αναχωρήσει από τη Βιέννη: «Αυτό που έζησα ήταν μαγικό»

Λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, ο Ακύλας δημοσίευσε ένα βίντεο και εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τα μηνύματα στήριξης που έλαβε

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο Ακύλας εξέφρασε συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε κατά τη συμμετοχή του στη Eurovision.
  • Παρά την κούραση και την υπερένταση, χαρακτήρισε την εμπειρία στη Βιέννη μαγική και σημαντική για την καριέρα του.
  • Ανέφερε ότι δούλεψε σκληρά με την ομάδα του και ετοίμασε το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.
  • Εξομολογήθηκε ότι ένιωσε στενοχώρια και άγχος μετά τα αποτελέσματα, αλλά τα μηνύματα αγάπης τον στήριξαν ψυχολογικά.
  • Δήλωσε ανυπομονησία να επιστρέψει στην Αθήνα και να συνεχίσει τις συναυλίες και την προώθηση της μουσικής του.
Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Ακύλας μετά το τέλος της Eurovision και ευχαρίστησε όλους για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης που έλαβε.

Λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, ο Ακύλας δημοσίευσε ένα βίντεο και ανέφερε: «Λοιπόν είναι επτά η ώρα το πρωί, είμαι στη Βιέννη, σε μία ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησα ήταν μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε δέκα χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο βγαίνει σε μία εβδομάδα, στήσαμε το τουρ που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις, χάος, τόση πολλή αγάπη... Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά».

«Βέβαια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου γιατί στενοχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα, δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ γι' αυτό γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πολύ γι' αυτό το πρότζεκτ, δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες και το αγαπήσαμε πάρα πολύ», είπε ο Ακύλας.

Και συνέχισε: «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω σας έχω jet! Θα τα σπάσουμε όλα. Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω αλμπουμάρα, εντάξει. Την ετοίμαζα παράλληλα με όλο αυτό που γινότανε. Πραγματικά ξανά ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη στήριξη και την αγάπη. Έπαθα ένα mental λίγο, έπαθα ένα… έτσι, πώς το λένε; Σύνδρομο εγκατάλειψης. Γιατί αφού είχα τρελό love bombing έτσι, τους τελευταίους μήνες και ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα ξαφνικά, μετά από αυτό. Ευχαριστώ που είστε εδώ».

«Αυτά. Τα λέμε Αθήνα. Ανυπομονώ να γυρίσω, να πάω στο σπιτάκι μου, να πάω στο γατούλη μου… μου ‘χει λείψει το κρεβατάκι μου. Βέβαια πραγματικά περάσαμε πανέμορφα αυτές τις δυο βδομάδες εδώ πέρα… Πολλή δουλειά, αλλά ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους γι’ αυτό που με… κάνατε να ζήσω. Σας φιλώ. Και τα λέμε… θα ανεβάσω TikTok σε καμιά ώρα ξανά να προμοτάρω το άλμπουμ μου, οπότε δεν τα λέμε πολύ αργά, μην αγχώνεστε, καλά είμαι», ανέφερε ο Ακύλας.

