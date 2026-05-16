Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

Δεύτερο σπίτι - τρώγλη αποκαλύφθηκε μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους, όπου τρία αδελφάκια ζούσαν μέσα σε άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με το δώμα του Περιστερίου.

Η ανώνυμη καταγγελία αποκάλυψε το δράμα των μικρών παιδιών, ενώ οι γονείς, 31 και 36 ετών συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Τα τρία παιδιά, ένα αγοράκι 7 ετών και δύο κορίτσια 5 και 3 ετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού είναι ανατριχιαστικές, με τοίχους γεμάτους μούχλα, βρωμιές στους τοίχους και τα πατώματα, ριγμένες κουβέρτες, δίπλα σε καλώδια που κρέμονται από ξεχαρβαλωμένα συρτάρια.

Ο παππούς των παιδιών απορρίπτει τις κατηγορίες και «βλέπει» μία εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα, λέγοντας πως τα παιδιά είναι «ζημιάρικα», πολύ καθαρά δεν ήταν κακοποιημένα.