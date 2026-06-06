Κίνα: Ρομπότ επιτέθηκε με κλωτσιά σε παιδί σε επίδειξη

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τουριστικό αξιοθέατο στο Σιντζιάνγκ, όπου δεκάδες θεατές είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν μια παρουσίαση ρομποτικής με επιδείξεις πολεμικών τεχνών.

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Κίνα: Ρομπότ επιτέθηκε με κλωτσιά σε παιδί σε επίδειξη
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Ένα βίντεο από την Κίνα έχει πυροδοτήσει νέους φόβους σχετικά με την ανάπτυξη των ανθρωποειδών ρομπότ, αφού ένα από αυτά που φορούσε περούκα κλόουν κλώτσησε ένα μικρό αγόρι στο στομάχι κατά τη διάρκεια δημόσιας επίδειξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τουριστικό αξιοθέατο στο Σιντζιάνγκ, όπου δεκάδες θεατές είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν μια παρουσίαση ρομποτικής με επιδείξεις πολεμικών τεχνών.

Όμως αυτό που ξεκίνησε ως μια διασκεδαστική επίδειξη μελλοντικής τεχνολογίας μετατράπηκε γρήγορα σε σκηνή βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Τα πλάνα δείχνουν το ανθρωποειδές ρομπότ, ένα Unitree G1, να εκτελεί κινήσεις εμπνευσμένες από πολεμικές τέχνες μπροστά σε πλήθος παιδιών και γονέων.

Φορώντας μια έντονη μπλε περούκα κλόουν, το ανδροειδές χτυπά τον αέρα με γροθιές πριν περιστραφεί θεαματικά κατά 360 μοίρες.

Και τότε έρχεται η στιγμή που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Καθώς το ρομπότ βάρους περίπου 32 κιλών ολοκληρώνει την περιστροφή του, ξαφνικά εκτείνει το πόδι του και πετυχαίνει ένα κυκλικό λάκτισμακατευθείαν στο στομάχι ενός μικρού αγοριού.

Το παιδί διπλώνεται αμέσως από τον πόνο, κρατώντας την κοιλιά του, πριν πέσει στο έδαφος.

https://www.instagram.com/p/DZKOH1WAO-a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν σοκαρισμένοι. Αφού δίνει την κλωτσιά, το μηχάνημα παραπατά προς τα πίσω, ανακτά για λίγο την ισορροπία του και στη συνέχεια συνεχίζει το πρόγραμμά του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Παρότι το παιδί ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, το ρομπότ G1 διαθέτει σημαντικές δυνατότητες και μπορεί να εκτελεί ισχυρά χτυπήματα. Το τι ακριβώς προκάλεσε την κλωτσιά παραμένει ασαφές.

Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου υπέθεσαν ότι το ρομπότ απλώς υπολόγισε λανθασμένα την κίνησή του κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

Άλλοι αστειεύτηκαν ότι η μηχανή επιχείρησε μια κίνηση επαγγελματικής πάλης που πήγε στραβά. «Πολύ σύντομα θα δεχόμαστε επιθέσεις από αυτά τα ρομπότ», σχολίασε ένας χρήστης στο X.

Ένας άλλος αναρωτήθηκε: «Γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο αποφασισμένοι να δημιουργούν μηχανές που θα μπορούσαν τελικά να μας αντικαταστήσουν;»

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