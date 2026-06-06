Σαν σήμερα, η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο Κανάρη

Στην καρδιά της Ελληνικής Επανάστασης, μια πράξη απαράμιλλου θάρρους και στρατηγικής ευφυίας έμελλε να αναπτερώσει το ηθικό των επαναστατημένων Ελλήνων και να καταφέρει ένα καίριο πλήγμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ένας ναυτικός από τα Ψαρά, έγινε σύμβολο ηρωισμού ανατινάζοντας την τουρκική ναυαρχίδα στο λιμάνι της Χίου την νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου του 1822.

Ο Κανάρης, επικεφαλής ενός πυρπολικού, μαζί τον Ανδρέα Πιπίνο από την Ύδρα, διείσδυσαν στο λιμάνι όπου ναυλοχούσε ο οθωμανικός στόλος. Με αθόρυβους ελιγμούς μέσα στο σκοτάδι κατάφερε να κολλήσει το πυρπολικό στην πλευρά της τουρκικής ναυαρχίδας. Χωρίς δισταγμό, έδωσε το σύνθημα για την πυροδότηση, προκαλώντας μια εκκωφαντική έκρηξη στην πυριτιδαποθήκη που συγκλόνισε το λιμάνι.

Η τουρκική ναυαρχίδα καταστράφηκε ολοσχερώς, συμπαρασύροντας στο θάνατο το ναύαρχο Καρά Αλή και πολλούς αξιωματικούς και ναύτες. Ο Κανάρης και οι άντρες του, έχοντας πετύχει τον στόχο τους, διέφυγαν με ασφάλεια με τα συνοδευτικά πλοία, αναπτερώνοντας το ηθικό των επαναστατημένων Ελλήνων.

Η επιτυχία του τολμηρού εγχειρήματος ξεπέρασε τα όρια μιας στρατιωτικής νίκης. Η ανατίναξη της ναυαρχίδας έγινε σύμβολο αυτοθυσίας και αποφασιστικότητας. Η είδηση του κατορθώματος ενέπνευσε τους Έλληνες αγωνιστές και προκάλεσε θαυμασμό στην Ευρώπη, ενισχύοντας το φιλελληνικό κίνημα. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης αναδείχθηκε σε εθνικό ήρωα, ο οποίος με την πράξη του σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση.