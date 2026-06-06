Μουντιάλ 2026: Οι 12+1 «Έλληνες» που ετοιμάζονται να λάμψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Snapshot Δώδεκα ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ή ανήκουν σε ελληνικούς συλλόγους θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2026 με τις εθνικές τους ομάδες.

Ο Γιώργος Δώνης θα είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που οδηγεί εθνική ομάδα άλλης χώρας (Σαουδική Αραβία) σε τελική φάση Μουντιάλ.

Παίκτες όπως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Μαρόκο) και ο Μεχντί Ταρέμι (Ιράν) αναμένεται να έχουν ηγετικό ρόλο στις ομάδες τους.

Η παρουσία ποδοσφαιριστών από συλλόγους όπως ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά και ΑΕΛ υπογραμμίζει τη διεθνή προβολή του ελληνικού ποδοσφαίρου μέσω ξένων εθνικών ομάδων.

Η συμμετοχή των συγκεκριμένων παικτών και του προπονητή έχει σημαντικές επιπτώσεις για την προβολή και αναγνώριση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού μέσω της Εθνικής της ομάδας, ωστόσο το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει τη δική του εκπροσώπηση στο Μουντιάλ 2026.

Δώδεκα ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ή ανήκουν σε συλλόγους της Super League θα βρεθούν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχει ο Γιώργος Δώνης, ο οποίος θα συμμετάσχει ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας.

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Μαρόκο – Ολυμπιακός)

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής των τελευταίων ετών για τον Ολυμπιακό θα ηγηθεί και της επιθετικής γραμμής του Μαρόκου. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ της Ευρώπης, με ένστικτο περιοχής και ικανότητα να «τελειώνει» τις φάσεις με κάθε τρόπο. Στα 33 του, το Μουντιάλ του 2026 πιθανότατα αποτελεί την κορυφαία στιγμή της διεθνούς καριέρας του και μια ευκαιρία να οδηγήσει ξανά τους «Λέοντες του Άτλαντα» σε μια μεγάλη πορεία.

Αγιούμπ Ελ Καμπί Eurokinissi Sports

Μεχντί Ταρέμι (Ιράν – Ολυμπιακός)

Με εμπειρίες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δεκάδες συμμετοχές με την εθνική Ιράν, ο Ταρέμι παραμένει το σημείο αναφοράς της ομάδας του. Διακρίνεται για την τεχνική του κατάρτιση, την ικανότητα να δημιουργεί και να εκτελεί, αλλά και για την ποδοσφαιρική του ευφυΐα. Το Μουντιάλ αποτελεί για τον ίδιο μια ακόμη ευκαιρία να επιβεβαιώσει ότι συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Ασιάτες επιθετικούς της γενιάς του.

Μεχντί Ταρέμι Eurokinissi Sports

Φακούντο Πελίστρι (Ουρουγουάη – Παναθηναϊκός)

Ο εκρηκτικός εξτρέμ της Ουρουγουάης κουβαλάει την παράδοση μιας χώρας που πάντοτε παράγει ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Ο Πελίστρι ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την ντρίμπλα και την ικανότητά του να δημιουργεί ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες. Μετά το πέρασμά του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την καθιέρωσή του στον Παναθηναϊκό, αναζητά πλέον την οριστική καταξίωση σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Φακούντο Πελίστρι Eurokinissi Sports

Αλμπάν Λαφόν (Ακτή Ελεφαντοστού – Παναθηναϊκός)

Παρότι γεννήθηκε στη Γαλλία και αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές ομάδες των «τρικολόρ», ο Λαφόν επέλεξε τελικά την Ακτή Ελεφαντοστού. Πρόκειται για έναν τερματοφύλακα με εξαιρετικά σωματικά προσόντα, δυνατή παρουσία κάτω από τα δοκάρια και σημαντικές παραστάσεις από τη Ligue 1. Η παρουσία του στο Μουντιάλ δίνει επιπλέον ασφάλεια στους Αφρικανούς πρωταθλητές.

Αλμπάν Λαφόν Eurokinissi Sports

Ορμπελίν Πινέδα (Μεξικό – ΑΕΚ)

Από τους πλέον αγαπητούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Πινέδα αποτελεί βασικό γρανάζι και της εθνικής Μεξικού. Πολυσύνθετος μέσος, με ενέργεια, ποιότητα στην πάσα και τακτική συνέπεια, μπορεί να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις. Για το Μεξικό είναι ένας από τους ηγέτες της νέας γενιάς και καλείται να οδηγήσει την ομάδα σε μια αξιόλογη πορεία μπροστά στο ποδοσφαιρικό κοινό της Βόρειας Αμερικής.

Ορμπελίν Πινέδα Eurokinissi Sports

Φραντζί Πιερό (Αϊτή – ΑΕΚ)

Ο επιβλητικός φορ της Αϊτής αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση της χώρας του. Με ύψος, δύναμη και ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι, είναι ο παίκτης που μπορεί να μετατρέψει μια απλή σέντρα σε γκολ. Η πρόκριση της Αϊτής στο Μουντιάλ αποτελεί ήδη επιτυχία και ο Πιερό φιλοδοξεί να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα απέναντι σε παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις.

Φραντζί Πιερό Eurokinissi Sports

Χόρχε Σάντσες (Μεξικό – ΠΑΟΚ)

Ο διεθνής δεξιός μπακ διαθέτει εμπειρίες από την Eredivisie και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα. Ξεχωρίζει για τα αθλητικά του προσόντα, τις συνεχείς προωθήσεις και την ένταση που βγάζει στο παιχνίδι του. Στο Μεξικό θεωρείται μία από τις σταθερές αξίες της τελευταίας πενταετίας και αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Χόρχε Σάντσες Eurokinissi Sports

Ράχμαν Μπάμπα (Γκάνα – ΠΑΟΚ)

Ο έμπειρος αριστερός μπακ έχει επιστρέψει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας πίσω του τους σοβαρούς τραυματισμούς που σημάδεψαν την καριέρα του. Με παραστάσεις από την Premier League και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, προσφέρει ποιότητα και προσωπικότητα στη Γκάνα. Η συμμετοχή του στο Μουντιάλ αποτελεί δικαίωση για έναν ποδοσφαιριστή που χρειάστηκε να ξεπεράσει σημαντικές δυσκολίες.

Ράχμαν Μπάμπα Eurokinissi Sports

Μόισες Ραμίρες (Εκουαδόρ – Κηφισιά)

Ο τερματοφύλακας του Εκουαδόρ συγκαταλέγεται στους πιο αξιόπιστους γκολκίπερ της Λατινικής Αμερικής. Διαθέτει εξαιρετικά αντανακλαστικά και μεγάλη άνεση στο παιχνίδι με τα πόδια, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το Εκουαδόρ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επεμβάσεις του και ελπίζει ότι θα αποτελέσει τον φύλακα-άγγελο της ομάδας στη διοργάνωση.

Μόισες Ραμίρες Eurokinissi Sports

Τζέρεμι Αντόνισε (Κουρασάο – Κηφισιά)

Το Κουρασάο είναι μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της προκριματικής διαδικασίας και ο Αντόνισε ανήκει στους παίκτες που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία. Γρήγορος, δραστήριος και με διάθεση να παίξει κάθετα, δίνει επιθετικές λύσεις στην ομάδα του. Το Μουντιάλ αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Τζέρεμι Αντόνισε Eurokinissi Sports

Σάμουελ Μουτουσαμί (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ατρόμητος)

Ο αρχηγικός μέσος του Κονγκό είναι γνωστός για την εργατικότητα και την ισορροπία που προσφέρει στη μεσαία γραμμή. Καλύπτει μεγάλους χώρους, βοηθά τόσο αμυντικά όσο και δημιουργικά και αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς διεθνείς της χώρας του. Η παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντανακλά τη διαρκή πρόοδο του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

Σάμουελ Μουτουσαμί Eurokinissi Sports

Γκαέλ Κακουτά (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – ΑΕΛ)

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της λίστας. Ο Κακουτά είχε χαρακτηριστεί παιδί-θαύμα στα πρώτα του βήματα, ενώ πέρασε από σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Παρά την ηλικία του (σ.σ.: 34 ετών), εξακολουθεί να διαθέτει ποιότητα, φαντασία και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση. Στο Μουντιάλ αναμένεται να αποτελέσει τον δημιουργικό εγκέφαλο του Κονγκό.

Γκαέλ Κακουτά Eurokinissi Sports

Ντίλαν Μπατουμπινσικά (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – ΑΕΛ)

Ο κεντρικός αμυντικός προσφέρει δύναμη, σταθερότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά στην άμυνα της εθνικής Κονγκό. Με καλή τοποθέτηση και αποτελεσματικότητα στις προσωπικές μονομαχίες, αποτελεί βασικό πυλώνα της ομάδας του. Για τον ίδιο, η συμμετοχή σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο συνιστά την κορύφωση μιας μακράς επαγγελματικής διαδρομής.

Ντίλαν Μπατουμπινσικά Eurokinissi Sports

Γιώργος Δώνης (Σαουδική Αραβία)

Ο «13ος Έλληνας» της διοργάνωσης δεν θα φορέσει ποδοσφαιρικά παπούτσια, αλλά θα βρίσκεται στον πάγκο. Ο Γιώργος Δώνης γράφει ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας προπονητής που οδηγεί εθνική ομάδα άλλης χώρας σε τελική φάση Μουντιάλ. Με μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή, καλείται να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική Σαουδική Αραβία απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου και να βάλει τη δική του σφραγίδα στη διοργάνωση.