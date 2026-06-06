Σχεδόν το 50% των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν συνδέονται με μόνο δύο πράγματα

Το κάπνισμα και το αλκοόλ συνδέονται με σχεδόν τους μισούς από τους καρκίνους που είναι εφικτό να προληφθούν.

Newsbomb

Σχεδόν το 50% των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν συνδέονται με μόνο δύο πράγματα
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ΥΓΕΙΑ
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Μια σημαντική πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι σχεδόν 4 στις 10 περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως συνδέονται με παράγοντες κινδύνου, που μπορούν να προληφθούν.

Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, το κάπνισμα και το αλκοόλ συνδυαστικά αντιπροσώπευαν περίπου το 48%, καθιστώντας τους δύο από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους κινδύνους για καρκίνο.

Το εύρημα δεν σημαίνει ότι κάθε καρκίνος μπορεί να προληφθεί ή ότι οι ασθενείς φέρουν ακέραιη ατομική ευθύνη για τον καρκίνο τους. Σημαίνει ότι η μείωση της έκθεσης σε γνωστούς κινδύνους για καρκίνο θα μπορούσε να αποτρέψει εκατομμύρια μελλοντικές διαγνώσεις.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η ανάλυση, που δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine, εξέτασε περιπτώσεις καρκίνου από 185 χώρες και 36 τύπους καρκίνου. Οι ερευνητές εξέτασαν 30 τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, όπως:

  • κάπνισμα
  • αλκοόλ
  • υψηλός δείκτης μάζας σώματος
  • σωματική αδράνεια (καθιστικός τρόπος ζωής)
  • ατμοσφαιρική ρύπανση
  • υπεριώδης ακτινοβολία
  • καρκινογόνες λοιμώξεις

Το 2022, περίπου 7,1 εκατομμύρια από τα 18,7 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου συνδέθηκαν με αυτούς τους παράγοντες, που μπορούσαν να προληφθούν. Αυτό ισοδυναμεί με το 37,8% των νέων καρκίνων παγκοσμίως!

Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν ήταν:

Παράγοντας κινδύνουΠοσοστό επί όλων των νέων κρουσμάτων καρκίνου που συνδέονται με αυτόν
Κάπνισμα15,1%
Λοιμώξεις10,2%
Κατανάλωση αλκοόλ3,2%

Το κάπνισμα και το αλκοόλ μαζί αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ του φορτίου των καρκίνων που μπορούσαν να προληφθούν, επειδή το κάπνισμα ήταν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος παράγοντας που συνέβαλε μακράν, ενώ το αλκοόλ ήταν ένας άλλος σημαντικός κίνδυνος συμπεριφοράς/τρόπου ζωής.

Γιατί το κάπνισμα παραμένει ο μεγαλύτερος «τζάμπα» κίνδυνος

Το κάπνισμα συνδέεται στενά με τον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά ο αντίκτυπός του είναι πολύ ευρύτερος. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο καρκίνων:

  • του στόματος
  • του λαιμού
  • του οισοφάγου
  • της ουροδόχου κύστης
  • του παγκρέατος
  • των νεφρών
  • του στομάχου
  • του ήπατος
  • του τραχήλου της μήτρας
  • του παχέος εντέρου και
  • του ορθού

Ο λόγος είναι η άμεση βιολογική βλάβη. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει καρκινογόνες ουσίες που μπορούν να βλάψουν το DNA, να προκαλέσουν χρόνια φλεγμονή και να αποδυναμώσουν την ικανότητα του σώματος να επιδιορθώνει ανώμαλες κυτταρικές αλλαγές.

Το όφελος της διακοπής του καπνίσματος είναι πραγματικό σε οποιαδήποτε ηλικία. Ο κίνδυνος καρκίνου δεν εξαφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά μειώνεται με την πάροδο του χρόνου μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Για τους καπνιστές, η διακοπή του καπνίσματος παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά διαθέσιμα βήματα πρόληψης καρκίνου.

Γιατί το αλκοόλ αποτελεί επίσης σημαντικό κίνδυνο

Το αλκοόλ μερικές φορές συζητείται κυρίως ως προς την ηπατική νόσο ή τον εθισμό, αλλά αποτελεί επίσης γνωστό κίνδυνο για καρκίνο. Έχει συνδεθεί με καρκίνους:

  • του στόματος
  • του λαιμού
  • του οισοφάγου
  • του ήπατος
  • του μαστού
  • του παχέος εντέρου και
  • του ορθού

Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου με διάφορους τρόπους. Το σώμα το διασπά σε ακεταλδεΰδη, μια τοξική ένωση που μπορεί να βλάψει το DNA. Το αλκοόλ μπορεί επίσης να αυξήσει το οξειδωτικό στρες, να επηρεάσει τα επίπεδα ορμονών και να διευκολύνει άλλες καρκινογόνες ουσίες, όπως αυτές που προέρχονται από τον καπνό του τσιγάρου, να βλάψουν τους ιστούς.

Γι' αυτό το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ συνδυαστικά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τους καρκίνους του στόματος, του λαιμού και του οισοφάγου. Οι κίνδυνοι μπορούν να αλληλοενισχύονται.

Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινή ζωή

Το πιο χρήσιμο μήνυμα δεν είναι ο φόβος, αλλά η ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Αν κάποιος θέλει να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου, δύο από τα βήματα με τον υψηλότερο αντίκτυπο είναι η διακοπή του καπνίσματος και η αποχή από το αλκοόλ.

Άλλα βήματα πρόληψης εξακολουθούν να έχουν σημασία:

  • εμβολιασμός κατά του HPV
  • εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β (όπου ενδείκνυται)
  • προστασία από τον ήλιο
  • υγιέστερο βάρος
  • τακτική σωματική δραστηριότητα
  • καλύτερη ποιότητα αέρα
  • δέουσες εξετάσεις για τον καρκίνο

Αλλά το κάπνισμα και το αλκοόλ ξεχωρίζουν επειδή είναι συχνές εκθέσεις με ισχυρούς δεσμούς με πολλαπλούς καρκίνους.

τσιγαρο-αποτσιγαρο

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει αυτό ότι το 48% όλων των καρκίνων προκαλούνται από το κάπνισμα και το αλκοόλ;

Όχι. Το ποσοστό 48% αναφέρεται στο μερίδιο των κρουσμάτων καρκίνου που μπορούν να προληφθούν και συνδέονται με το κάπνισμα και το αλκοόλ συνδυαστικά. Η μελέτη εκτίμησε ότι το 37,8% όλων των νέων καρκίνων συνδέονταν με παράγοντες που μπορούν να προληφθούν συνολικά.

Είναι η ελαφριά κατανάλωση αλκοόλ ασφαλής από την άποψη του καρκίνου;

Η χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ συνήθως σημαίνει χαμηλότερο κίνδυνο, αλλά ο κίνδυνος καρκίνου που σχετίζεται με το αλκοόλ δεν ισχύει μόνο για την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Για ορισμένους καρκίνους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού, ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης.

Πόσο γρήγορα μειώνεται ο κίνδυνος καρκίνου μετά τη διακοπή του καπνίσματος;

Ο κίνδυνος αρχίζει να μειώνεται μετά τη διακοπή, αλλά το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου και το χρονικό διάστημα για το οποίο κάπνιζε το άτομο. Το βασικό σημείο είναι ότι η διακοπή του καπνίσματος σε οποιαδήποτε ηλικία βελτιώνει την υγεία και μειώνει τον μελλοντικό κίνδυνο.

Συμπέρασμα

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ένα μεγάλο μερίδιο του καρκίνου συνδέεται με κινδύνους που μπορούν να προληφθούν/μειωθούν. Το κάπνισμα παραμένει ο κύριος κίνδυνος καρκίνου που μπορεί να προληφθεί παγκοσμίως, ενώ το αλκοόλ είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας.

Το ποσοστό του 48% θα πρέπει να γίνει κατανοητό προσεκτικά: το κάπνισμα και το αλκοόλ ευθύνονται σχεδόν για τους μισούς καρκίνους που συνδέονται με αιτίες που μπορούν να προληφθούν και όχι για τους μισούς από όλους τους καρκίνους. Ωστόσο, το μήνυμα για τη δημόσια υγεία είναι σαφές: η μείωση του καπνίσματος και του αλκοόλ θα μπορούσε να αποτρέψει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων καρκίνου και θα πρέπει να παραμείνει κεντρικής σημασίας στις προσπάθειες πρόληψης του καρκίνου.

Πηγές:
sciencealert.com
who.int
cancer.gov
cancer.org

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