Σίντι Κρόφορντ: Τι αποκάλυψε για τις πλαστικές επεμβάσεις

Snapshot Η Σίντι Κρόφορντ αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της Ράντι Γκέρμπερ την αγαπάει όπως είναι και δεν υποστηρίζει τις πλαστικές επεμβάσεις.

Η ίδια έχει δοκιμάσει μη επεμβατικές θεραπείες όπως λέιζερ και PRP, αλλά αποφεύγει τις αισθητικές επεμβάσεις.

Συμβουλεύει να μην γίνονται πλαστικές επεμβάσεις πριν την ηλικία των 40 και να αναβάλλονται όσο το δυνατό περισσότερο.

Αναφέρθηκε θετικά στην Κρις Τζένερ και το λίφτινγκ που έκανε το 2025, εκφράζοντας θαυμασμό για το αποτέλεσμα.

Η Κρόφορντ τονίζει πως η γυναικεία ενδυνάμωση είναι να κάνει κάθε γυναίκα ό,τι την κάνει να νιώθει καλά με τον εαυτό της. Snapshot powered by AI

Για τις πλαστικές επεμβάσεις μίλησε η Σίντι Κρόφορντ σε συνέντευξη σε podcast και αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της την αγαπάει όπως είναι και δεν συμφωνεί να υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις.

«Νιώθω τυχερή που ο σύζυγός μου είναι εντελώς αντίθετος με αυτό. Μου λέει: “Είσαι πανέμορφη”. Δεν του αρέσει καν το μακιγιάζ. Προτιμά να μην φοράω καθόλου μακιγιάζ», είπε το 60χρονο πρώην τοπ μόντελ.

Ωστόσο, διευκρίνισε: «Σίγουρα έχω δοκιμάσει κάποια από τα λέιζερ ή το PRP και τέτοια πράγματα. Έχω κάνει μια συμφωνία με μια φίλη μου που είναι μακιγιέρ. Το όνομά της είναι Σόνια Κασούκ. Είχε μια μεγάλη σειρά προϊόντων στο Target. Είναι μια από τις παλαιότερες φίλες μου και λέμε: “Δεν θα το κάνουμε, εντάξει; Δεν θα το κάνουμε”».

Η Κρόφορντ έκανε μια αναφορά και στην 70χρονη, Κρις Τζένερ την μητέρα των Καρντάσιαν, η οποία εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με το λίφτινγκ που έκανε το 2025. «Όλοι κατακλύστηκαν πέρυσι από το [λίφτινγκ] της Κρις Τζένερ, έτσι δεν είναι; Και είμαι φίλη με την Κρις, φαίνεται καταπληκτική», σχολίασε η Σίντι Κρόφορντ.

«Υπάρχει η "σωστή" ηλικία για [την επέμβαση]; Εννοώ, σίγουρα όχι στα 20, αυτό είναι σίγουρο. Λέω μάλιστα στους ανθρώπους να μην βάφουν τα μαλλιά τους μέχρι να είναι απαραίτητο... Πραγματικά δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα μέχρι να γίνεις τουλάχιστον 40», ανέφερε

Η τελική συμβουλή της προς τις νεότερες γυναίκες ήταν: «Αναβάλετε τα πάντα όσο πιο πολύ μπορείτε, γιατί μετά θα είστε δεμένες με αυτά. Το όλο θέμα της γυναικείας ενδυνάμωσης είναι να κάνεις ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά».

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