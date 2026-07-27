Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό
Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερο στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο φετινό παραδοσιακό πανηγύρι στα Χάρκια, ανήμερα της εορτής της Αγίας Άννας.
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Το κέφι είχε ανέβει από πολύ νωρίς στα ύψη αφού το συγκρότημα του Βαγγέλη Κιμιωνή και του Κλέαρχου Μανωλιούδη από νωρίς έδωσε τον ρυθμό στους εκατοντάδες παρευρισκόμενους να σηκωθούν για να χορέψουν.
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