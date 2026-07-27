Ρέθυμνο: Η μέλλουσα νύφη πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε το χωριό

Το κέφι είχε ανέβει από πολύ νωρίς στα ύψη αφού το συγκρότημα του Βαγγέλη Κιμιωνή και του Κλέαρχου Μανωλιούδη από νωρίς έδωσε τον ρυθμό στους εκατοντάδες παρευρισκόμενους να σηκωθούν για να χορέψουν.

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