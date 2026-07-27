Τουρκία - Νέα πρόκληση Τσελίκ κατά της Ελλάδας για Θράκη και επίθεση κατά της ΕΕ για το Κυπριακό

Snapshot Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, κατηγόρησε την Ελλάδα για δυσχέρανση της ζωής της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, με αφορμή την αναστολή λειτουργίας 47 μειονοτικών σχολείων για το 2026-2027.

Το ελληνικό υπουργείο Παιδείας απέρριψε τους ισχυρισμούς της Τουρκίας, αποδίδοντας τις αναστολές στα δημογραφικά προβλήματα και καταγγέλλοντας εξωθεσμικές παρεμβάσεις.

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι γίνονται προσπάθειες παρεμπόδισης εγγραφών στα μειονοτικά σχολεία και κάλεσε την Ελλάδα να επιλύσει τα ζητήματα μέσω διαλόγου, χωρίς να δημιουργεί τετελεσμένα.

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου στο Κυπριακό, κατηγορώντας την για απώλεια ουδετερότητας και ευθύνη για την κατάσταση στο νησί.

Η Τουρκία δηλώνει ότι οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, αλλά θα συνεχίσει να θεωρεί Ελλάδα γείτονα και επιδιώκει επίλυση των διαφορών στο τραπέζι της διπλωματίας. Snapshot powered by AI

Σε νέα εμπρηστική ρητορική κατά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κρίντας εξ ιδίων τα αλλότρια, με τα όσα έχει κάνει το τουρκικό κράτος κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, ο Ομέρ Τσελίκ επανέλαβε τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι η Ελλάδα «δυσχεραίνει» τη ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση που έλαβε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναστολή λειτουργίας συνολικά 47 Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Μειονοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σε προηγούμενη αναλυτική απάντηση, το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε το ζήτημα απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της Τουρκίας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως στοχοποίηση, κατέστησε σαφές υπογραμμίζοντας ότι οι αναστολές αποτελούν άμεση συνέπεια του γενικότερου δημογραφικού προβλήματος.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Τσελίκ υποστήριξε ότι υπάρχουν εμπόδια ακόμη και στις εγγραφές μαθητών στα μειονοτικά σχολεία και παράλληλα, επικαλέστηκε δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης.

«Δυστυχώς, οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν κατά καιρούς αποφάσεις που δυσχεραίνουν τη ζωή τους σε διάφορες περιπτώσεις. Τώρα αποφάσισαν να κλείσουν οκτώ δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην “τουρκική μειονότητα”. Δεν θεωρούμε καμία από αυτές τις αποφάσεις σωστή. Τις απορρίπτουμε. Με αυτήν την απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων μειώθηκε σε 76» ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν. Παρατηρούμε επίσης ότι γίνονται προσπάθειες παρεμπόδισης όσων επιθυμούν να εγγραφούν. Όταν επισκεφθήκαμε την περιοχή με τον αξιότιμο Πρόεδρό μας, ενώ ήταν ακόμη Πρωθυπουργός, είδαμε και με τα μάτια μας αυτή την κατάσταση, είδαμε τι έκαναν ακόμη και για να εμποδίσουν την πιο απλή διοργάνωση. Αυτό δεν είναι σωστό. Κοιτάξτε τι λέει ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Λέει κατά κάποιο τρόπο "Έχω κουραστεί από αυτή την ένταση". Με άλλα λόγια, η διαιώνιση αυτών των εντάσεων δεν ωφελεί κανέναν. Ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, τέτοιες ενέργειες και η συνεχής προσπάθεια άσκησης πίεσης αφομοίωσης στους “Τούρκους της Δυτικής Θράκης” δεν είναι σωστές» υποστήριξε.

Ο εκπρόσωπος του AKP ισχυρίστηκε επίσης ότι οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, όμως η Τουρκία και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να είναι γειτονικές χώρες και κάλεσε την Αθήνα να επιδιώξει λύσεις μέσω του διαλόγου. Μάλιστα, σε αιχμηρό ύφος είπε πως οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να μοιράζονται το Αιγαίο.

«Οι μεγάλες δυνάμεις υπάρχουν σήμερα και αύριο μπορεί να μην υπάρχουν. Οι μεγάλοι συσχετισμοί υπάρχουν σήμερα και αύριο μπορεί να μην υπάρχουν. Οι ισορροπίες αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, αλλά στο τέλος της ημέρας θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε το Αιγαίο, το Πέλαγος των Νήσων, με την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε απέναντι ο ένας στον άλλο. Αυτό που επιθυμούμε είναι, όπως τρέχουμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον στους σεισμούς, με το ίδιο πνεύμα να καθίσουμε στο τραπέζι της διπλωματίας και η Ελλάδα να μην δημιουργεί τετελεσμένα επί του πεδίου. Να επιδείξουμε τη βούληση να επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι της διπλωματίας».

Παράλληλα, ο Ομέρ Τσελίκ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό.

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ υποστήριξε ότι η ΕΕ δεν θα έπρεπε να εμπλέκεται στο Κυπριακό, κατηγορώντας την ότι έχασε την ουδετερότητά της μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ένωση.

Ο Τούρκος αξιωματούχος επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση στο νησί, ενώ αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα του διορισμού ειδικού εκπροσώπου για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος.

Διαβάστε επίσης