Μια νεκρόπολη 2.400 ετών στη Σικελία αποκάλυψε ένα χρυσό νόμισμα που κόπηκε στις Συρακούσες

Η ανακάλυψη έγινε κατά την ανασκαφή ενός τάφου τύπου cappuccina, δηλαδή ενός ελληνικού τάφου που ήταν καλυμμένος με κεραμίδια στέγης

Δημήτρης Δρίζος

Μια νεκρόπολη 2.400 ετών στη Σικελία αποκάλυψε ένα χρυσό νόμισμα που κόπηκε στις Συρακούσες
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  • Αρχαιολόγοι βρήκαν ένα σπάνιο χρυσό νόμισμα των Συρακουσών από τον 5ο αιώνα π.Χ. σε τάφο στη νεκρόπολη της Μανταλούζα κοντά στον Αγκριτζέντο της Σικελίας.
  • Το νόμισμα συνδέεται με την περίοδο των συγκρούσεων μεταξύ των ελληνικών πόλεων της Σικελίας και της Καρχηδόνας και χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών εκστρατειών.
  • Η νεκρόπολη της Μανταλούζα αποτελεί σημαντικό αρχαιολογικό χώρο με πολυάριθμους τάφους που χρονολογούνται από τον 6ο έως τον 5ο αιώνα π.Χ. και σχετίζονται με τον αρχαίο Ακράγαντα.
  • Το νόμισμα απεικονίζει την κεφαλή του Ηρακλή και φέρει την επιγραφή «Syra», που το ταυτοποιεί ως έκδοση των Συρακουσών κατά την καρχηδονιακή εισβολή στη Σικελία.
  • Η ανακάλυψη προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής και φωτίζει την ιστορία των ελληνικών πόλεων στη Σικελία πριν την κατάληψη του Ακράγαντα από την Καρχηδόνα το 406 π.Χ.
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Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα σπάνιο χρυσό νόμισμα των Συρακουσών, που χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ., κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής στη νεκρόπολη της Μανταλούζα, κοντά στο Αγκριτζέντο της Σικελίας. Το εύρημα, που εντοπίστηκε μέσα σε αρχαίο τάφο, ρίχνει νέο φως σε μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους της ελληνικής ιστορίας στο νησί.

Η ανακάλυψη έγινε κατά την ανασκαφή ενός τάφου τύπου cappuccina, δηλαδή ενός ελληνικού τάφου που ήταν καλυμμένος με κεραμίδια στέγης, στους παράκτιους αμμόλοφους δυτικά των εκβολών του ποταμού Ακράγαντα. Η ανασκαφή, υπό την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Εφορείας του Αγκριτζέντο, αποκάλυψε ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο χρυσό νόμισμα από τις τελευταίες δεκαετίες του 5ου αιώνα π.Χ.

Το αντικείμενο συνδέεται με τη σύγκρουση μεταξύ των ελληνικών πόλεων της Σικελίας και της Καρχηδόνας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Συρακούσες έκοβαν ειδικά χρυσά νομίσματα για να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία. Το συγκεκριμένο νόμισμα εκδόθηκε την εποχή που οι Συρακούσες και ο Ακράγας είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους απέναντι στην προέλαση των Καρχηδονίων.

Το εύρημα προέρχεται από τη νεκρόπολη της Μανταλούζα, μία από τις μεγαλύτερες ταφικές περιοχές που συνδέονται με τον αρχαίο Ακράγαντα. Σύμφωνα με αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, το νεκροταφείο εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο των τριών χιλιομέτρων κατά μήκος της ακτής και χρησιμοποιήθηκε από την ίδρυση της πόλης, στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ., έως τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ.

Ένα χρυσό νόμισμα με τα σύμβολα των Συρακουσών

Το νέο εύρημα φέρει την τυπική εικονογραφία των σπάνιων χρυσών νομισμάτων που κόπηκαν στις Συρακούσες σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής αναταραχής.

Στη μία πλευρά απεικονίζεται η κεφαλή του Ηρακλή, στραμμένη προς τα αριστερά, φορώντας τη λεοντή, δηλαδή το δέρμα του Νεμέου λέοντα, τον οποίο ο Έλληνας ήρωας νίκησε κατά τον πρώτο του άθλο.

Στην άλλη πλευρά υπάρχει τετράγωνο έγκοιλο με τέσσερα τμήματα και μια μικρή γυναικεία κεφαλή στο κέντρο. Η επιγραφή «Syra» ταυτοποιεί το νόμισμα ως έκδοση των Συρακουσών.

Σύμφωνα με το Heritage Daily, αυτού του τύπου τα χρυσά νομίσματα δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της καρχηδονιακής εισβολής στη Σικελία στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. Οι Συρακούσες χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες εκδόσεις για να συγκεντρώσουν χρήματα για τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα υποστήριζαν τον Ακράγαντα απέναντι στους καρχηδονιακούς στρατούς.

Το γεγονός ότι το νόμισμα διατηρήθηκε σε τόσο καλή κατάσταση προσφέρει στους ερευνητές μια σπάνια εικόνα των οικονομικών και πολιτικών πιέσεων που αντιμετώπιζαν οι ελληνικές πόλεις της Σικελίας εκείνη την περίοδο. Μικρά αντικείμενα όπως αυτό μπορούν να διατηρήσουν ίχνη γεγονότων με πολύ μεγαλύτερη ιστορική σημασία.

Μια νεκρόπολη 2.000 ετών αποκαλύπτει αρχαία μυστικά

Η νεκρόπολη της Μανταλούζα μελετάται από τον 19ο αιώνα και παραμένει ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους που συνδέονται με τον αρχαίο Ακράγαντα. Το νεκροταφείο περιέχει στοιχεία για διαφορετικές ταφικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν επί αρκετούς αιώνες.

Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει πολλά διαφορετικά είδη τάφων, μεταξύ των οποίων σαρκοφάγους από μάρμαρο και ασβεστολιθικό πέτρωμα, τάφους κατασκευασμένους από κεραμίδια, ταφές μέσα σε πέτρινες κατασκευές, χώρους καύσης νεκρών, αλλά και βρέφη που είχαν ταφεί μέσα σε κεραμικά αγγεία.

Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά αρχεία, πολλά από τα ευρήματα αυτά εκτίθενται σήμερα στο Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο Pietro Griffo στο Αγκριτζέντο.

Το νεοανακαλυφθέν νόμισμα βρέθηκε σε τμήμα της ταφικής περιοχής που βρισκόταν σε χρήση κατά τα τελευταία χρόνια της ακμής του Ακράγαντα. Η πόλη υπήρξε μία από τις ισχυρότερες ελληνικές αποικίες της δυτικής Μεσογείου, προτού καταστραφεί από την Καρχηδόνα.

Το 406 π.Χ., έπειτα από μακρά πολιορκία, οι καρχηδονιακές δυνάμεις κατέλαβαν και κατέστρεψαν τον Ακράγαντα. Το γεγονός σηματοδότησε το τέλος της χρυσής εποχής της πόλης και άλλαξε τις ισορροπίες δυνάμεων στον ελληνικό κόσμο της Σικελίας.

Ένα αρχαίο εύρημα αποκαλύπτει τη λησμονημένη ιστορία της Σικελίας

Το χρυσό νόμισμα των Συρακουσών είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της σπανιότητάς του, της εξαιρετικής διατήρησής του και της ιστορίας που συνδέεται με την κοπή του.

Παρήχθη σε μια εποχή κατά την οποία συμμαχίες, πόλεμοι και αντιπαλότητες αναδιαμόρφωναν ολόκληρη τη Σικελία. Η αρχαιολογική ομάδα που πραγματοποίησε την ανασκαφή επισημαίνει ότι η ανακάλυψη αποδεικνύει πως ακόμη και τα μικρότερα αντικείμενα μπορούν να αφηγηθούν την ιστορία των μεγαλύτερων καμπών ενός πολιτισμού.

Ένα νόμισμα που χάθηκε περισσότερο από 2.000 χρόνια πριν μπορεί να αποκαλύψει τις συγκρούσεις, τις επιλογές και τα γεγονότα που επηρέασαν τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Ανακαλυφθέν στον αρχαίο Ακράγαντα, το νόμισμα λειτουργεί σαν μια χρονοκάψουλα από τις τελευταίες ημέρες της ελληνικής ισχύος στη Σικελία. Όπως ανέφερε η La Sicilia, η ανακάλυψη βοηθά να φωτιστεί μια περίοδος κατά την οποία οι ελληνικές πόλεις και η Καρχηδόνα συγκρούονταν για τον έλεγχο του νησιού.

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