Γιοβάνοβιτς: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα»

Snapshot Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέψευσε κατηγορηματικά ότι η Ντόρτμουντ ζήτησε περιορισμό του χρόνου συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Εθνική Ελλάδας.

Ο Καρέτσας αντιμετωπίζεται ισότιμα με τους υπόλοιπους διεθνείς, και οι αποφάσεις για τη συμμετοχή τους βασίζονται στην αγωνιστική τους κατάσταση.

Το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής εξετάζει την κόπωση των παικτών πριν από κάθε παιχνίδι για να διαμορφώσει την ενδεκάδα.

Η Γερμανία θα παρουσιαστεί διαφορετική και πιο φρέσκια στην επερχόμενη αναμέτρηση, μετά τη νίκη της επί της Σερβίας.

Ο Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι η νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας δεν οφειλόταν σε υποτίμηση του αντιπάλου, αλλά στην προσπάθεια και ποιότητα της ομάδας. Snapshot powered by AI

Στη διάψευση των πληροφοριών ότι η Ντόρτμουντ έχει ζητήσει από την Εθνική Ελλάδας να περιορίσει τον χρόνο συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καρέτσα προχώρησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Γερμανία (4/10, 21:45).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός χαρακτήρισε υπερβολές τα σχετικά δημοσιεύματα και ξεκαθάρισε ότι κανένας σύλλογος δεν έχει ζητήσει ειδική μεταχείριση για ποδοσφαιριστή της Εθνικής.

«Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα. Υπάρχουν υπερβολές. Όταν οι παίκτες έρχονται μαζί μας, ενημερώνουμε τους συλλόγους για τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής, αλλά και μετά. Αυτό το θέμα πήρε μεγαλύτερη διάσταση χωρίς λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε ότι ο Καρέτσας αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς, με τις αποφάσεις για τη συμμετοχή τους να λαμβάνονται με βάση την αγωνιστική τους επιβάρυνση και την κατάστασή τους.

«Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο ισχύει για όλους τους παίκτες. Όσο είμαι εγώ εδώ, καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση», τόνισε.

Η κόπωση των διεθνών

Ο προπονητής της Εθνικής στάθηκε, πάντως, στην κόπωση που έχει προκαλέσει το απαιτητικό πρόγραμμα των τελευταίων ημερών. Όπως είπε, το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί την κατάσταση των ποδοσφαιριστών πριν από κάθε παιχνίδι και με βάση αυτή την εικόνα θα διαμορφωθεί η ενδεκάδα απέναντι στη Γερμανία.

«Υπάρχει κούραση, αλλά είμαστε ομάδα που έχει δουλέψει καλά. Έχουμε καλή ψυχολογία. Συζητάμε για να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε για την αυριανή σύνθεση», ανέφερε.

Ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε και στην εικόνα της Ελλάδας στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία, σημειώνοντας ότι η ομάδα δεν είχε την ίδια ισορροπία με το πρώτο μέρος. Όπως είπε, το ζήτημα συζητήθηκε με τους ποδοσφαιριστές, προκειμένου να μην επαναληφθεί.

«Διαφορετική Γερμανία»

Για την αυριανή αναμέτρηση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα παρουσιαστεί διαφορετική σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι των δύο ομάδων.

«Αύριο έχουμε απέναντί μας μια νέα Γερμανία, διαφορετική από εκείνη του πρώτου αγώνα. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Σερβία και πήρε εύκολα τη νίκη. Είναι πιο φρέσκια σε σχέση με εμάς», δήλωσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κόπωση σημαντικό παράγοντα για την Εθνική, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα τεσσάρων αγώνων μέσα σε δύο εβδομάδες δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις για ομάδες με μικρότερο βάθος επιλογών.

Ο Γιοβάνοβιτς στάθηκε και στον ψυχολογικό παράγοντα, σημειώνοντας ότι η πίεση είναι αναπόσπαστο μέρος των υποχρεώσεων μιας εθνικής ομάδας που διεκδικεί θετικά αποτελέσματα.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας και απέρριψε την άποψη ότι εκείνη προήλθε από υποτίμηση του αντιπάλου.

«Η Ελλάδα δεν νίκησε επειδή μας υποτίμησαν. Δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανείς και δεν πρέπει να μειώνουμε την προσπάθεια που κάναμε», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τη Γερμανία «εξαιρετική ομάδα» και υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε ένα πιο σύγχρονο και επιθετικό σύνολο.

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