Ουκρανία: Βομβαρδισμοί στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί τις τελευταίες εβδομάδες προκάλεσαν ζημιές στον εξοπλισμό εξωτερικής ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται επί του παρόντος από εφεδρικές πηγές, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού.

Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και παρακολουθείται από το προσωπικό του σταθμού, αναφέρει η διοίκηση σε ανακοίνωση.

Ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη με έξι αντιδραστήρες, δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χρειάζεται τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα από δύο εξωτερικές συνδέσεις για τη διατήρηση της ψύξης του πυρηνικού καυσίμου.

Η Ρωσία κατέλαβε τον σταθμό τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, ο οποίος άρχισε το 2022, και από τότε τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται συστηματικά για στρατιωτικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.