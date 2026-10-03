Ουκρανία: Βομβαρδισμοί στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και παρακολουθείται από το προσωπικό του σταθμού
Οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί τις τελευταίες εβδομάδες προκάλεσαν ζημιές στον εξοπλισμό εξωτερικής ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται επί του παρόντος από εφεδρικές πηγές, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού.
Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και παρακολουθείται από το προσωπικό του σταθμού, αναφέρει η διοίκηση σε ανακοίνωση.
Ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη με έξι αντιδραστήρες, δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χρειάζεται τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα από δύο εξωτερικές συνδέσεις για τη διατήρηση της ψύξης του πυρηνικού καυσίμου.
Η Ρωσία κατέλαβε τον σταθμό τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, ο οποίος άρχισε το 2022, και από τότε τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται συστηματικά για στρατιωτικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια.