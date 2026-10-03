Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού

Η Ρωσία έπληξε ένα εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα σήμερα, η αρμόδια διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι η Ρωσία επιτέθηκε κατά εμπορικού πλοίου με σημαία Λιβερίας στην περιοχή της Οδησσού, με συνέπεια τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τριών.