Μυστηριώδης εξαφάνιση ιπτάμενου ασθενοφόρου με 6 επιβαίνοντες που πετούσε από Βερμούδες προς Βοστώνη

Snapshot Ένα ιδιωτικό τζετ Gulfstream G-100, που λειτουργούσε ως ιπτάμενο ασθενοφόρο, εξαφανίστηκε κατά την πτήση του από τις Βερμούδες προς τη Βοστόνη με έξι επιβαίνοντες.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ενημέρωσε την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ για την απώλεια επικοινωνίας με το αεροσκάφος και εξέδωσε ειδοποίηση έρευνας και διάσωσης.

Η Ακτοφυλακή έχει αναπτύξει πληρώματα αέρος και επιφανείας για την αναζήτηση του αεροσκάφους κοντά στο νησί Ναντάκετ στη Μασαχουσέτη.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή της αναζήτησης ήταν καλές το πρωί της εξαφάνισης. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τζετ εξαφανίστηκε ενώ πετούσε προς την Βοστώνη από τις Βερμούδες.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα, ανακοίνωσε σήμερα η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ενημέρωσε την ακτοφυλακή, νωρίς σήμερα το πρωί ότι έχει χάσει την επικοινωνία με το αεροσκάφος.

«Η FAA εξέδωσε ειδοποίηση έρευνας και διάσωσης για το Gulfstream G-100 γύρω στις 1:20 π.μ. τοπική ώρα το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου», δήλωσε εκπρόσωπος της FAA στην εφημερίδα The Post.

«Η πτήση αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο L.F. Wade στις Βερμούδες και κατευθυνόταν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης. Στο αεροσκάφος επέβαιναν έξι άτομα», συνέχισε η υπηρεσία.

Πρόκειται για ένα τζετ Gulfstream που χρησιμοποιούνταν ως ιπτάμενο ασθενοφόρο, ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ένας εκπρόσωπος της ακτοφυλακής.

Από την πλευρά της, η ακτοφυλακή έχει αναπτύξει πληρώματα αέρος και επιφανείας για την έρευνα εντοπισμού του αεροσκάφους κοντά στο Ναντάκετ, ένα νησί και δήμος στα νότια της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές στο Ναντάκετ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το Accuweather.

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