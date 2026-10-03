Σαν δυο σταγόνες νερό: Η Ζιζέλ και η 13χρονη κόρη της μαγνήτισαν τα βλέμματα με την ομοιότητά τους

Το διάσημο super model απαθανατίστηκε με τον σύζυγό της και την κόρη της, Βίβιαν σε κοινή έξοδο στη Νέα Υόρκη

Ανθή Κουρεντζή

Σαν δυο σταγόνες νερό: Η Ζιζέλ και η 13χρονη κόρη της μαγνήτισαν τα βλέμματα με την ομοιότητά τους
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  • Η Ζιζέλ Μπούντχεν και η 13χρονη κόρη της Βίβιαν εμφανίστηκαν στη Νέα Υόρκη με εντυπωσιακή ομοιότητα στην εμφάνιση.
  • Η Ζιζέλ απολαμβάνει πλέον μια ήσυχη οικογενειακή ζωή με τον σύζυγό της Joaquim Valente και τα παιδιά τους.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2025 σε ιδιωτική τελετή, κρατώντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον γιο τους.
  • Η Ζιζέλ έχει δηλώσει ότι η μητρότητα της προσφέρει ένα νέο κεφάλαιο ζωής χωρίς την ανάγκη να αποδεικνύει κάτι στους άλλους.
  • Παρά την ανανέωση στο προσωπικό της περιβάλλον, το πρόσφατο βιβλίο για τον πρώην σύζυγό της Tom Brady επαναφέρει στο προσκήνιο το παρελθόν τους.
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Η Ζιζέλ Μπούντχεν δείχνει να έχει αφήσει οριστικά πίσω της ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της και να απολαμβάνει πλέον μια πιο ήσυχη, οικογενειακή καθημερινότητα.

Το 46χρονο supermodel απαθανατίστηκε στη Νέα Υόρκη μαζί με τη 13χρονη κόρη της, Vivian, και τον σύζυγό της, Joaquim Valente, σε μια χαλαρή οικογενειακή έξοδο που τράβηξε τα βλέμματα.

Η Ζιζέλ επέλεξε ένα λευκό tank top, τζιν και sneakers, ενώ η Vivian ακολούθησε την ίδια casual αισθητική, με ανοιχτόχρωμο χαμηλοκάβαλο τζιν και μαύρο top. Και κάπου εκεί ήρθε η λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη: η 13χρονη μοιάζει πλέον εντυπωσιακά στη μητέρα της, κερδίζοντας εύκολα τον χαρακτηρισμό της «mini-me».

Στις εικόνες από την έξοδο, η Vivian φαίνεται να συνομιλεί με τον Joaquim Valente, σε μια στιγμή που αποτυπώνει τη στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους, ενώ η Ζιζέλ περπατούσε λίγο πιο μπροστά.

Από την έξοδο απουσίαζε ο 19 μηνών γιος της Ζιζέλ και του Joaquim, τον οποίο το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά σχεδόν ολοκληρωτικά μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Ζιζέλ και ο Joaquim Valente ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2023, αφού πρώτα είχαν αναπτύξει φιλική σχέση μέσα από τις προπονήσεις jiu-jitsu. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο και παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2025 σε μια εξαιρετικά ιδιωτική τελετή, μακριά από φωτογράφους και υπερβολική δημοσιότητα. Η ίδια έχει δηλώσει ότι πλέον βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική φάση ζωής.

Η μητρότητα, όπως έχει πει, της μοιάζει σήμερα με «δώρο», ενώ δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να αποδεικνύει πράγματα στους άλλους ή να ορίζεται από τη γνώμη τους.

Η οικογενειακή εμφάνιση έρχεται την ίδια στιγμή που ένα νέο βιβλίο για τον Tom Brady φέρνει ξανά στο προσκήνιο το παρελθόν του πρώην ζευγαριού.

Το βιβλίο του Lars Anderson ανατρέχει στην περίοδο που ο Brady χώριζε από τη Bridget Moynahan και ξεκινούσε τη σχέση του με τη Ζιζέλ, φωτίζοντας εκ νέου μια δύσκολη περίοδο της προσωπικής τους ζωής.

Ωστόσο, η εικόνα της Ζιζέλ σήμερα μοιάζει να λέει κάτι πολύ διαφορετικό: ότι το ενδιαφέρον της βρίσκεται πια αλλού.Στη νέα της οικογένεια, στα παιδιά της και σε μια ζωή πολύ πιο ιδιωτική από εκείνη που κάποτε μοιραζόταν με έναν από τους διασημότερους αθλητές στον κόσμο.

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