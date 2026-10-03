Ιεράπετρα: Βράχος αποκολλήθηκε κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός

Παραλίγο τραγωδία, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στα Φέρμα και πιο συγκεκριμένα στην έξοδο προς Ιεράπετρα στην Κρήτη, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του CRETA24, τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο, νωρίτερα σήμερα (03/10) το μεσημέρι.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου ή άλλοι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική για την διαχείριση του περιστατικού.

Στο όχημα σημειώθηκαν υλικές ζημιές.